Dịch vụ trả góp khi mua vé máy bay của Vietjet

Chương trình "Bay trước trả sau" của Vietjet giúp hành khách có thể vay 100% giá trị vé, tối đa tới 15 triệu đồng và trả góp linh hoạt trong nhiều khung thời gian, tới 12 tháng.

"Bay trước, trả sau" là giải pháp tài chính hỗ trợ thanh toán vé máy bay trả góp trực tuyến cho khách hàng của Vietjet trên toàn quốc. Sản phẩm tài chính công nghệ này đã được Tạp chí The Global Economics Times (Anh quốc) trao giải Sản phẩm Fintech mới tốt nhất 2022 - Best New Fintech Product. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Vietjet và Movi, nhằm giúp khách hàng giảm bớt những gánh nặng tài chính khi di chuyển bằng đường hàng không.

Tàu bay Vietjet. Ảnh:Quang Nguyễn

Nguyễn Tiến Công (TP HCM) là một nhân viên văn phòng đang tích góp để mở cửa hàng kinh doanh online. Quỹ tài chính và thời gian khá eo hẹp khiến anh ngần ngại khi quyết định đi du lịch. Phương thức thanh toán "Bay trước - Trả sau" giúp anh "thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đặc biệt về mặt tài chính", để "được thoải mái di chuyển và trải nghiệm".

Chị Trần Thị Yến Nhi (Huế) có người thân đang sinh sống tại Brisbane (Australia), đã không gặp kể từ Covid-19. Dịch bệnh cũng khiến công việc của chị khó khăn nên chưa dám nghĩ đến chuyện sang Australia thăm thân. Chị cho biết, chương trình mua vé "Bay trước - Trả sau" đã giúp chị không còn lo lắng vấn đề tài chính khi mua vé Tết 2024, bay đến Brisbane đoàn tụ gia đình.

Không chỉ ở Việt Nam, thanh toán trả sau đã và đang là xu thế toàn cầu, được nhiều người tin dùng lựa chọn. Với giải pháp "Bay trước - Trả sau", khách hàng có thể đặt vé Vietjet từ chuyến bay nội địa đến quốc tế, được cho vay trả trước 100% vé máy bay, thanh toán trả góp hàng tháng, lên đến 12 tháng với mức lãi suất hợp lý.

Những đặc điểm nổi bật của chương trình "Bay trước - Trả sau". Đồ họa: Vietjet

Đại diện hãng hàng không cho biết, cách thanh toán bằng "Bay trước - Trả sau" đơn giản hơn so với vay tín dụng tại ngân hàng để mua vé máy bay. Theo đó, hành khách chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân), thay vì cung cấp nhiều giấy tờ như chứng minh chủ sở hữu hay bản thống kê thu nhập. Hành khách cũng không phải trả các phụ phí như phí duy trì, phí chuyển khoản, phí vận hành...

Các bước thực hiện thủ tục "Bay trước - Trả sau" của Vietjet được thực hiện 100% trên nền tảng trực tuyến tại website, từ xác thực thông tin đến ký hợp đồng vay, với thời gian xử lý chỉ kéo dài trong vài phút và đảm bảo bảo mật thông tin.

Như khách hàng thanh toán bằng các phương thức khác, khách hàng thanh toán "Bay trước - Trả sau" cũng được Vietjet tặng bảo hiểm toàn diện Sky Care trên tất cả các chuyến bay, áp dụng cho tất cả các hạng vé Eco, Deluxe, SkyBoss, Business. Khách bay được chi trả các quyền lợi từ bồi hoàn chi phí sức khỏe, y tế đến các vấn đề liên quan tới chuyến bay (như trễ chuyến bay, trễ hành lý, thất lạc hành lý ...), và các dịch vụ hỗ trợ y tế - du lịch toàn cầu 24/7.

Tham khảo video hướng dẫn sử dụng chương trình "Bay trước - Trả sau":

Dịch vụ trả góp khi mua vé máy bay của Vietjet

