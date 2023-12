Dịch vụ thiết kế đồng phục spa Thiên Trang

Đồng phục Thiên Trang chuyên may các mẫu đồng phục với hơn 10 năm kinh nghiệm, hợp tác nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực spa làm đẹp.

Đồng phục spa là một trong những yếu tố giúp khách hàng ấn tượng và nhớ về hình ảnh thương hiệu sau mỗi lần sử dụng dịch vụ. Nắm bắt điều đó, đội ngũ thiết kế Đồng phục Thiên Trang thường xuyên cập nhật xu hướng, cho ra đời những kiểu dáng thời trang, màu sắc trang nhã mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ và tính chất chuyên nghiệp, thoải mái cho người mặc khi vận động.

Đồng phục Thiên Trang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ may đồng phục spa được nhiều đối tác tin tưởng lựa chọn. Ảnh: Thiên Trang

Công nghệ may hiện đại

Với hơn 150 máy may công nghiệp và 300 thợ lành nghề, xưởng may Đồng phục Thiên Trang đáp ứng nhu cầu đặt hàng số lượng lớn cho các doanh nghiệp. Hiện đơn vị là đối tác cung cấp quần áo nhân viên cho nhiều spa lớn tại TP HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Xưởng may quy mô hơn 150 máy công nghiệp của Thiên Trang có thể đáp ứng những đơn hàng số lượng lớn. Ảnh: Thiên Trang

Giá cả cạnh tranh

Không chỉ cung cấp dịch vụ may mẫu đồng phục spa, Thiên Trang còn hợp tác với các doanh nghiệp SMEs khác trong lĩnh vực làm đẹp. Ngoài đơn sỉ số lượng lớn, đơn vị còn thực hiện những đơn hàng nhỏ với số lượng ít hơn nhưng vẫn đảm bảo mức giá cạnh tranh trên thị trường.

Giá may đồng phục spa Thiên Trang phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Ảnh: Thiên Trang

Đa dạng mẫu mã

Thiên Trang Uniform thường xuyên tìm hiểu, thiết kế và may những mẫu đồng phục spa theo xu hướng thời trang mới. Mỗi bộ đều có dấu ấn riêng đúng với tính chất, màu sắc và yêu cầu của khách hàng mà vẫn đảm bảo yếu tố thời thượng.

Thiên Trang cung cấp chất liệu may đồng phục spa cao cấp. Ảnh: Thiên Trang

Ngoài ra, chất liệu may đồng phục nhân viên spa cũng giúp tạo nên tên tuổi thương hiệu trong giới. "Phương châm của chúng tôi là mỗi bộ đồng phục spa đều phải được may từ chất liệu bền và cao cấp. Đó là lý do Thiên Trang luôn cung cấp những loại vải chất lượng, tạo ra những sản phẩm tối ưu cho khách hàng", đại diện Thiên Trang cho biết.

(Theo Đồng phục spa Thiên Trang)