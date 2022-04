'Dịch vụ thẩm mỹ không gây tê nằm ngoài quản lý của Y tế'

Sở Y tế TP HCM công khai ba nhóm dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp, theo đó cơ sở chăm sóc da (spa), cắt tóc, gội đầu, làm móng… không áp dụng thủ thuật gây tê nên không thuộc quản lý của ngành y tế.

Thông tin này được Sở Y tế đưa ra hôm 15/4, trong bối cảnh gần đây ghi nhận nhiều ca tai biến liên quan dịch vụ làm đẹp, như hoại tử mũi sau tiêm filler, loét ngực do làm hồng nhũ hoa, thủng âm đạo vì thủ thuật tân trang vùng kín... Trong đó, nhiều trường hợp được thực hiện tại các cơ sở thẩm mỹ "chui". Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra, đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở thẩm mỹ vì không có giấy phép kinh doanh, nhân viên thiếu chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn quảng cáo và thực hiện các kỹ thuật cắt mắt, nâng mũi, cắt môi, trẻ hóa da..., tức có yếu tố xâm lấn cơ thể.

Theo Sở Y tế TP HCM, thực trạng thẩm mỹ "chui" trên địa bàn thành phố luôn là vấn đề nóng vì liên quan đến sức khỏe, tính mạng người dân và thủ đoạn hành nghề ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, không phải tất cả cơ sở cung ứng các dịch vụ làm đẹp đều thuộc quản lý của ngành y tế. Do đó, để kiểm soát và ngăn chặn các ca tai biến do làm đẹp, Sở Y tế đề nghị các địa phương phối hợp với ngành y tế xử lý cơ sở hành nghề thẩm mỹ trái phép, trá hình.

Thành phố hiện có 20 bệnh viện thẩm mỹ, 28 bệnh viện đa khoa có khoa/đơn vị thẩm mỹ, 5 phòng khám đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ, 226 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ; 46 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun thêu và các cơ sở chăm sóc da, spa, cắt tóc, gội đầu, làm móng. Những cơ sở cung ứng dịch vụ làm đẹp được chia thành 3 nhóm với đơn vị cấp phép và quản lý khác nhau.

Nhóm một - cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp gồm chăm sóc da (spa), cắt tóc, gội đầu, làm móng... Đây là những dịch vụ làm đẹp hoàn toàn không sử dụng thuốc gây tê dưới bất cứ dạng gì, không cần điều kiện quy định về y tế nên không cần Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Do đó, cơ sở chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp (loại hình hộ kinh doanh cá thể) hoặc do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (loại hình doanh nghiệp). Như vậy ngành y tế không quản lý dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp này.

Nhóm hai - cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thực hiện phun, xăm, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Những cơ sở này không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện hoặc do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp (tùy loại hình kinh doanh).

Tuy nhiên, theo quy định, người thực hiện thủ thuật làm đẹp phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp. Cơ sở làm đẹp phải đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ và được Sở Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày. Như vậy, với dịch vụ thẩm mỹ này, ngành y tế quản lý tính chuyên môn của nhân viên thực hiện thủ thuật và điều kiện thực hiện dịch vụ của cơ sở.

Nhóm ba - cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ là những đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ da dùng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể, làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận, hoặc xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Ngoài giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, các đơn vị này bắt buộc phải được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động thẩm mỹ và phê duyệt danh mục kỹ thuật.

Các cơ sở thuộc nhóm ba có nhiều hình thức hoạt động, như bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khoa/đơn vị thẩm mỹ, da liễu; phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, hoặc da liễu. Dù kinh doanh ở hình thức nào, các đơn vị này cũng phải đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc cấp cứu thiết yếu và trình độ chuyên môn của bác sĩ, được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế thẩm định đủ điều kiện mới cấp phép hoạt động.

Các bác sĩ đang xử lý một ca thủng bụng sau tiêm chất tan mỡ. Ảnh: Bệnh viện JW cung cấp

Thư Anh