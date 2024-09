Dịch vụ tang lễ trọn gói từ Blackstones

Blackstones giúp các gia đình chăm sóc sức khỏe cho người thân từ giai đoạn cuối đời tới khi hoàn tất hậu sự với dịch vụ tiện ích "Kế hoạch trăm tuổi".

Theo đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones, tuổi già viên mãn là được sống hạnh phúc, không lo toan nhưng thực tế, nhiều gia đình vẫn gặp áp lực về tang sự sau này. Người lớn tuổi thường lo sợ trở thành gánh nặng cho con cái khi sức khỏe giảm sút và chi phí y tế tăng cao. Theo quan điểm của người phương Đông, nhiều gia đình sẽ không chuẩn bị trước tang sự vì cho rằng điều đó không may mắn.

Nhân viên Blacksontes chuẩn bị tang lễ cho gia đình khách hàng. Ảnh: Blackstones

Hiểu được tâm ý của khách hàng, Blackstones giới thiệu bộ giải pháp trọn gói "Kế hoạch trăm tuổi". Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn trước nơi yên nghỉ phù hợp tại hoa viên Sala Garden hoặc nơi thờ phụng tro cốt tại Bảo tháp Tứ Ân. Dịch vụ tang lễ của doanh nghiệp sẽ chuẩn bị chương trình tang lễ sớm theo ý nguyện cuối cùng của khách hàng.

Blackstones hiện hợp tác với 30 nhà tang lễ tại TP HCM và các tỉnh lân cận để đáp ứng theo nhu cầu của gia đình. Ngoài ra, gia đình sẽ được đội ngũ chuyên nghiệp chăm sóc người thân giai đoạn cuối với đối tác liên kết WeCare247 và dịch vụ hỗ trợ xe cấp cứu vận chuyển.

"Với tiêu chí 'tiết kiệm - trọn vẹn - tâm an' cùng các đối tác uy tín, chất lượng, ‘Kế hoạch trăm tuổi’ là giải pháp toàn diện giúp người cao tuổi và gia đình yên tâm hơn khi chuẩn bị hữu sự sớm trong tương lai", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Một trong những tang lễ do Blackstones chuẩn bị. Ảnh: Blackstones

Theo đại diện Blackstones, việc lựa chọn "Kế hoạch trăm tuổi" giúp giảm thiểu rủi ro khi chi phí cho hậu sự và nơi an nghỉ đã tăng cao trong nhiều năm nay. Do đó, Blackstones cam kết giữ nguyên giá dịch vụ lên đến 24 tháng, giúp gia đình an tâm trước những biến động của chi phí.

Gói tiện ích "Kế hoạch trăm tuổi" có giá từ 133 triệu đồng, giúp khách hàng tiết kiệm 17 triệu đồng so với việc mua lẻ từng dịch vụ. Ngoài ra, gia đình chọn các gói phù hợp hơn với điều kiện để tiết kiệm đến 37 triệu đồng một người hoặc 74 triệu đồng một cặp. Khách hàng được sử dụng 100% tiện ích cao cấp trong hệ sinh thái "Chăm sóc sức khỏe - Chăm lo hữu sự" từ đơn vị.

Anh Minh Hưng, chuyên viên tư vấn kế hoạch hữu sự tại Blackstones. Ảnh: Blackstones

"Chúng tôi cam kết quy trình rõ ràng, pháp lý minh bạch, mang đến sự an tâm cho gia đình. Đồng thời, gia quyến cũng sẽ được hỗ trợ 24/24 trong mọi hoàn cảnh; hỗ trợ hoàn cọc miễn phí; bảo toàn ưu đãi lên đến 2 năm", anh Minh Hưng, chuyên viên tư vấn kế hoạch hữu sự Blackstones cho biết.

Anh Hoài Thương, chuyên viên tư vấn tổ chức tang lễ, chia sẻ xã hội ngày càng hiện đại, nhiều gia đình đã cởi mở hơn trong việc nhìn nhận sự ra đi là điều không thể tránh khỏi. Chuẩn bị trước hữu sự là điều cần thiết với nhiều lợi ích cho gia đình. Do đó, hơn 50% khách hàng của Blackstones đã chọn cách chuẩn bị từ sớm để tránh các rủi ro không mong muốn. Việc chuẩn bị trước không chỉ thể hiện lối sống văn minh mà còn là sự chu đáo và trách nhiệm bảo vệ gia đình.

