Dịch vụ quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn Hàn tại Gem Park

Hải PhòngKinh nghiệm từ Hàn Quốc kết hợp tìm hiểu văn hóa Việt Nam, đội ngũ quản lý, vận hành Alpha Plus nâng cấp phong cách sống Hi LIFE cho cư dân Gem Park.

Gem Park hướng đến phong cách sống Hi LIFE - nơi mọi người có thể gặp gỡ, kết nối và trở nên hạnh phúc hơn. Phong cách này đã được áp dụng thí điểm 5 năm với mô hình Family Center, từ năm 2023 được đưa vào dự án The Dragon Castle Hạ Long và đang được nâng cấp một để áp dụng vào Gem Park Hải Phòng.

"Nếu thiết kế, xây dựng là phần cứng thì quản lý vận hành là phần mềm để đưa phần cứng vào hoạt động. Với Gem Park, chúng tôi tiếp tục dành những gì tốt nhất cho dự án và cư dân với đội ngũ quản lý vận hành Alpha Plus", đại diện N.H.O chia sẻ.

Sảnh đón sang trọng - nơi cư dân gặp gỡ bạn bè, đối tác. Ảnh: N.H.O

Ông Ryu Younghee, Giám đốc Alpha Plus - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và vận hành các dự án của N.H.O, cho biết, hiện có gần 3.600 hộ gia đình sinh sống tại 5 dự án của N.H.O đã thụ hưởng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp từ Alpha Plus và hài lòng với phong cách sống Hi LIFE.

Cũng theo ông Ryu, tại Gem Park Hải Phòng, khâu quản lý vận hành được nghiên cứu kỹ, tích hợp và nâng lên một tầm mức mới so với Hi LIFE trong toàn hệ thống, ngay từ khi bắt đầu dự án. Lấy trải nghiệm của cư dân làm trung tâm, chủ đầu tư hướng đến sự thuận tiện cho cư dân khi sử dụng như: thang máy không chạm, hệ thống tiện ích tích hợp đa tầng bao gồm thể thao, giải trí, giáo dục...

Phòng gym đầy đủ trang thiết bị dành cho những cư dân yêu thích thể thao. Ảnh: N.H.O

Cùng các nhà sáng lập và điều hành của N.H.O, ông Ryu Younghee đã có 12 năm tìm hiểu về văn hóa, lối sống của người Việt Nam. Trước khi tới Việt Nam cùng các nhà sáng lập N.H.O, ông Ryu Younghee có 10 năm kinh nghiệm quản lý vận hành tại Raemian - một thương hiệu uy tín trong phân khúc căn hộ cao cấp tại Hàn Quốc.

Không chỉ mang đến dịch vụ vận hành tỉ mỉ và tinh tế giúp khách hàng nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, đội ngũ vận hành Alpha plus còn bắt kịp những biến chuyển trong nhu cầu đời sống cư dân. Đơn cử, đáp ứng nhu cầu mua hàng online, Alpha Plus thiết lập ngay tại Gem Park khu vực nhận và lưu trữ hàng cho cư dân.

Gem Park cũng là một trong những khu căn hộ khép kín đầu tiên tại Hải Phòng được trang bị an ninh 4 lớp 24/7 từ cổng vào, CCTV, thẻ lên nhà và thẻ vào khu vui chơi thiếu nhi. Nội khu không có xe di chuyển, đảm bảo an toàn cho trẻ em và người cao tuổi.

Ngoài 10.000 m2 tiện ích ngoài trời luôn có nhân viên chăm sóc, 5.000 m2 tiện ích trong nhà cũng vận hành với công suất tối đa 7/7. Tại dự án còn có thư viện thiếu nhi với cô phụ trách, câu lạc bộ tiếng Anh, vẽ, múa, âm nhạc cũng có giáo viên hướng dẫn. Người lớn có phòng gym, yoga, sân tennis...; những doanh nhân, công chức bận rộn có thể xuống phòng làm việc ngay trong khuôn viên nội khu với trang thiết bị đầy đủ để khi cần giải quyết công việc.

Ông Ryu Younghee (ngoài cùng bên trái) đang thảo luận cùng các quản lý cấp cao về việc quản lý vận hành các dự án của N.H.O. Ảnh: N.H.O

"Chúng tôi muốn tạo nền tảng tốt nhất cho sự phát triển của mọi thành viên trong gia đình", ông Ryu chia sẻ. Ông cũng cho biết chuỗi dịch vụ chuyên biệt như: cafe, siêu thị, cửa hàng tiện lợi 24/24, tiệm giặt là, quản lý cho thuê căn hộ giúp chủ nhà được Alpha Plus thiết lập, nhằm hỗ trợ các cư dân.

Đại diện đơn vị quản lý vận hành cũng cho biết, cư dân không mất thêm bất cứ chi phí nào khi sử dụng các tiện ích và dịch vụ cao cấp này vì tất cả đã nằm trong phí quản lý. Vị này cũng đánh giá mức phí tại dự án khá cạnh tranh.

Song Anh