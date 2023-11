Dịch vụ ngoại hối giúp Sacombank nhận giải thưởng từ Euromoney

Sacombank đoạt giải Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2023 (Best FX Bank Rest of the World - Vietnam) nhờ thanh khoản ngoại tệ cao, mạng lưới giao dịch rộng.