Dịch vụ hỗ trợ visa du lịch của TransViet

Đại diện TransViet cho biết đơn vị ghi nhận nhu cầu du lịch quốc tế tăng mạnh thời gian gần đây, đặc biệt tại các điểm đến như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Kèm theo đó là nỗi lo về thủ tục cấp thị thực (visa), do nhiều hành khách đã không được cấp visa để thực hiện chuyến du lịch. Một vài lý do phổ biến dẫn đến "trượt visa" gồm: hồ sơ thiếu sót, lịch trình chưa hợp lý hay chưa chứng minh được ràng buộc tại Việt Nam.

Hộ chiếu mở có dấu thị thực nhập cảnh và xuất cảnh. Ảnh: Vecteezy

Theo TransViet, hành khách cần lưu ý hồ sơ xin cấp visa nên hoàn thành sớm, ít nhất 2-3 tháng trước ngày khởi hành. Bộ hồ sơ cần chứng minh lịch sử du lịch tích cực, ví dụ điểm cộng từ hộ chiếu có dấu nhập cảnh ở các nước phát triển. Về hồ sơ tài chính, hành khách nên chuẩn bị đủ sao kê, bảng lương, sổ tiết kiệm. Lịch trình đi lại cần càng chi tiết càng tốt về điểm đến, thời gian lưu trú, chi phí dự kiến. Nếu cần dịch thuật, hãy đảm bảo không sai sót tên riêng, lỗi bản dịch.

Nếu hành khách chưa có kinh nghiệm, TransViet có thể tư vấn chuyên môn để hành trình xin cấp visa trở thành bước khởi đầu suôn sẻ cho những chuyến đi. Đơn vị tư vấn theo từng quốc gia, như: visa đi Nhật Bản chú trọng tính trung thực và ràng buộc cá nhân; visa Hàn Quốc đánh giá sự ổn định nghề nghiệp và thu nhập; còn visa đi châu Âu (khối Schengen) yêu cầu minh bạch về tài chính và lịch trình logic.

Chuyến du lịch suôn sẻ bắt đầu từ việc xin thủ tục cấp visa thành công. Ảnh: TransViet

Đơn vị cũng có thể hỗ trợ dịch thuật, công chứng, sắp xếp hồ sơ. Mọi giấy tờ tiếng Việt được dịch ngôn ngữ yêu cầu và chứng thực hợp lệ. TransViet đảm bảo hồ sơ được trình bày đúng chuẩn của lãnh sự quán. Chuyên viên tư vấn cũng hỗ trợ xây dựng kế hoạch du lịch cụ thể, thực tế, đồng thời rà soát hồ sơ tài chính để đảm bảo tính minh bạch và nhất quán.

Nhân viên tư vấn cho khách hàng tại văn phòng TransViet. Ảnh: TransViet

"Dù không có hình thức nào đảm bảo 100% đậu visa, nhưng với sự đồng hành của TransViet, khách hàng có thể trình bày hồ sơ rõ ràng, logic và đúng quy trình, yếu tố then chốt để vượt qua vòng xét duyệt", đại diện TransViet nói.

(Nguồn: Công ty TransViet)