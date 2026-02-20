Dịch vụ giao hàng trong ngày của Amazon tăng 70%

Số đơn giao trong ngày năm 2025 của Amazon tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu giao nhanh, nhất là với thực phẩm và hàng thiết yếu.

Thông tin được CEO Andy Jassy công bố trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý IV.

Theo Giám đốc tài chính Brian Olsavsky, các mặt hàng tạp hóa và "nhu yếu phẩm hàng ngày" như sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và đồ dùng cho trẻ em chiếm khoảng một nửa tổng số đơn hàng mà hội viên Prime tại Mỹ nhận trong ngày hoặc ngày hôm sau trong năm 2025. Hiện Amazon có thể giao thực phẩm tươi sống trong ngày tới khách hàng tại hơn 2.300 thành phố và thị trấn trên toàn nước Mỹ.

"Chúng tôi nhận thấy khách hàng mua thực phẩm tươi sống thường đặt số lượng mặt hàng nhiều gấp ba lần trong mỗi đơn giao trong ngày", ông Olsavsky cho biết. "Trong thời gian tới, chúng tôi còn nhiều dư địa để nâng cao năng suất của mạng lưới hoàn tất đơn hàng toàn cầu, đồng thời rút ngắn hơn nữa thời gian giao hàng cho khách".

Giao trong ngày hiện là hình thức vận chuyển tăng trưởng nhanh nhất của Amazon. Năm 2025, gần 100 triệu khách hàng tại Mỹ đã sử dụng dịch vụ này, theo CEO Andy Jassy. Khách hàng ở khu vực nông thôn cũng hưởng lợi rõ rệt từ chiến lược đẩy nhanh tốc độ giao hàng, khi số người mua trung bình hằng tháng tại các khu vực này nhận được hàng trong ngày gần gấp đôi so với năm trước.

Ngoài thực phẩm và nhu yếu phẩm, giao trong ngày còn phục vụ nhu cầu mua quà vào phút chót. Trong mùa mua sắm cuối năm 2025, doanh nghiệp cho phép thời hạn chốt đơn muộn hơn đối với hình thức giao nhanh. Riêng đêm Giáng sinh, người dân tại khoảng 4.000 thành phố ở Mỹ vẫn có thể đặt hàng đến giữa ngày để nhận trong ngày.

Trong bối cảnh các đối thủ như Walmart đẩy mạnh giao nhanh, Amazon đặt mục tiêu tiếp tục rút ngắn thời gian vận chuyển. Tập đoàn đang thử nghiệm dịch vụ Amazon Now - giao hàng trong vòng 30 phút hoặc ít hơn tại một số cộng đồng ở Mỹ, sau khi ghi nhận phản hồi tích cực tại Ấn Độ.

"Dù mới ở giai đoạn đầu, khách hàng rất hào hứng với dịch vụ này", ông Jassy nói. "Tại Ấn Độ, mức độ hưởng ứng vượt xa kỳ vọng lạc quan nhất của chúng tôi, và tần suất mua sắm của hội viên Prime đã tăng gấp ba khi họ bắt đầu sử dụng dịch vụ".

Việc rút ngắn thời gian giao hàng của tập đoàn được thúc đẩy một phần nhờ chuyển đổi từ mô hình mạng lưới toàn quốc sang mô hình khu vực tại Mỹ, nhằm đưa hàng hóa đến gần người tiêu dùng hơn và giảm quãng đường vận chuyển. Hiện Amazon chia mạng lưới hoàn tất đơn hàng tại Mỹ thành 10 khu vực riêng biệt, tăng từ 8 khu vực trước đó.

"Chúng tôi đã mở rộng chiến lược khu vực hóa sang cả khâu vận chuyển đầu vào, giúp đưa nhiều mặt hàng đến gần khách hàng hơn trong thời gian ngắn hơn và với hiệu quả cao hơn", ông Jassy cho biết.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)