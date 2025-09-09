Dịch vụ cho thuê đàn ông xăm trổ

Nhật BảnCông ty Rental Kowaihito ở Tokyo gây tranh cãi với dịch vụ cho thuê "người đáng sợ" giúp khách hàng giải quyết rắc rối cá nhân.

Nhân viên của dịch vụ này thường là những người đàn ông cạo trọc đầu, cơ bắp và xăm trổ. Những người này gợi liên tưởng tới hình ảnh thành viên băng nhóm xã hội đen yakuza nổi tiếng ở Nhật Bản.

Công ty nói những người này giúp khách hàng giải quyết các vấn đề trong đời sống thường nhật như hàng xóm ồn ào, bắt nạt nơi làm việc hay các vụ ngoại tình. Rental Kowaihito đảm bảo không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh minh họa: Mikura Kami

Đại diện Rental Kowaihito cho biết ý tưởng xuất phát từ tâm lý sợ hãi trước người có ngoại hình dữ tợn. Dịch vụ này tạo nên một mô hình mới trong ngành công nghiệp thuê người tại Nhật Bản, trước đó phổ biến với thuê bạn trai, bạn gái hay người đồng hành.

Công ty tính phí 140 USD cho mỗi 30 phút và 340 USD cho ba giờ, đồng thời yêu cầu khách hàng chi trả chi phí đi lại đối với công việc ngoài Tokyo. Họ cho biết hầu hết các trường hợp có thể giải quyết trong vòng 30 phút.

Trang web và dịch vụ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi tài khoản @yukitichqn đăng ảnh chụp màn hình vào ngày 28/8, hiện có 300.000 lượt thích và 36.000 lượt chia sẻ.

Dịch vụ này gây ra nhiều tranh cãi. "Tôi nghĩ đây là dịch vụ hữu ích vì bản chất con người là bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh", người dùng Miko bình luận.

Tuy nhiên, một số người lo ngại tính hợp pháp khi thuê người để đe dọa người khác, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng leo thang xung đột nếu cả hai bên đều sử dụng dịch vụ này.

Trước đó, một dịch vụ tương tự cũng gây chú ý ở Trung Quốc. Nhiều phụ nữ thuê vệ sĩ với 100 USD mỗi ngày để đối phó với chồng bạo hành, kẻ theo dõi hoặc bạn trai ngoại tình. Tuy nhiên ngày 31/8, công ty thông báo ngừng cung cấp dịch vụ. Nhiều người đoán công ty không có giấy phép hoạt động.

Ngọc Ngân (Theo The Star, Sora News 24)