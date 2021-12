Dịch vụ cầm đồ hiệu tại VietMoney

Túi xách, đồng hồ, trang sức... của các thương hiệu nổi tiếng khi cầm cố tại VietMoney sẽ được định giá chính xác, giúp khách hàng không chịu thiệt.

Trước khi Covid 19 bùng phát, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Theo báo cáo năm 2019 của Knight Frank Wealth, trong năm 2018, Việt Nam hiện có khoảng 12,327 triệu phú, nhu cầu mua sắm hàng hiệu của người Việt cũng tăng cao trong giai đoạn này. Theo số liệu điều tra, mức chi tiêu dành cho quần áo (sản phẩm thời trang) của người Việt đã đứng thứ 3, chiếm 13,9% chỉ sau thực phẩm (32,9%) và tiết kiệm (14,9%). Theo báo cáo từ Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, 23% người du lịch Việt Nam ra nước ngoài chỉ để mua sắm thời trang cao cấp.

Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều đợt sóng Covid-19 thời gian qua, các sản phẩm hàng hiệu được mua sắm trước đó như: túi xách, đồng hồ, trang sức, kim cương... trở thành "cứu cánh" tài chính cho các chủ nhân khi cần xoay nhanh vốn đầu tư, trang trải phí sinh hoạt trong một thời gian dài tạm ngưng kinh doanh, việc làm bị ảnh hưởng trầm trọng vì dịch bệnh.

Cầm cố hàng hiệu như đồng hồ, túi xách, trang sức... trở thành giải pháp tài chính hiệu quả sau dịch Covid-19.

Chị Minh, chủ quán Bar có tiếng tại Sài Gòn, từng cầm chiếc túi hiệu Hermes tại một chuỗi cầm đồ lớn, chia sẻ kinh nghiệm chọn cửa hàng để "gửi gắm" tài sản của mình: "Quan trọng nhất khi chọn tiệm cầm đồ là phải xem quy mô của họ đến đâu, chủ đầu tư là ai và họ dùng cái gì để định giá sản phẩm mà mình đem đi cầm cố. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ trên mạng và tham khảo bạn bè, tôi chọn VietMoney để cầm chiếc túi Hermes trị giá hàng trăm triệu. Tôi khá bất ngờ với chất lượng dịch vụ ở chỗ này, từ quy trình kiểm tra túi hiệu bằng công nghệ hiện đại đến chính sách lãi suất, bảo hiểm sản phẩm rõ ràng, nhờ đó, tôi yên tâm và tin tưởng hơn khi ký gửi tài sản ở đó".

Cụ thể, quy trình kiểm định túi hiệu bằng công nghệ hiện đại mà chị Minh đề cập là Entrupy (sử dụng trí tuệ nhân tạo) trong kiểm tra hàng thật, giả và có chứng nhận toàn cầu. Việc phân biệt một chiếc túi hàng hiệu là hàng thật hay không là điều không đơn giản, kể cả với tín đồ hàng hiệu hay người buôn hàng hiệu chuyên nghiệp. Do đó, nếu mang cầm túi xách hiệu ở các cửa hàng cầm đồ truyền thống nhỏ lẻ, không có máy móc chuyên dụng thẩm định, người cầm rất dễ lâm vào tình huống bị ép giá sản phẩm do không có gì chứng minh đây là hàng hiệu thật sự. Trong khi hiện nay không nhiều chuỗi cầm đồ tại Việt Nam có đủ nhân sự chuyên môn, máy móc đặc thù để kiểm định nên nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này.

Tại chuỗi cầm đồ VietMoney, công nghệ của Entrupy trang bị máy quét dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Máy gồm camera có khả năng phóng to hình ảnh lên đến 400 lần, dựa trên hàng triệu điểm ảnh, hàng nghìn dữ liệu cập nhật mỗi ngày để thẩm định dựa trên các chi tiết như: da, kim loại, đường may, logo... để so khớp sản phẩm chính hãng. Khách hàng khi cầm đồ tại VietMoney sẽ nhận được một giấy chứng nhận hàng thật (certificate of authenticity) bao gồm hình ảnh và mã code sản phẩm được công nhận trên toàn thế giới, thuận tiện cho việc mua bán nếu có sau này. Đây cũng là chuỗi cửa hàng cầm đồ mà chị Minh yên tâm gửi gắm chiếc túi hiệu Hermes của mình.

Khách hàng giao dịch cầm đồ tại Cửa hàng Viet Money.

Anh Tâm, một khách hàng khác, sinh sống tại quận 1, TP HCM, thường xuyên cầm chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daydate mỗi kỳ cuối tháng. Số tiền trăm triệu có thể vay nhanh, trả nhanh trong vài ngày, đúng với nhu cầu anh cần khi xoay sở việc chi trả liên quan đến hoạt động cho cửa hàng xe của mình. Nhận xét về dịch vụ tại VietMoney, anh Tâm cho biết yên tâm vì khâu bảo quản hàng hóa tại đây, có tem niêm phong rõ ràng, lưu trong kho bãi đạt quy chuẩn và được công ty này mua bảo hiểm tài sản lên đến 150%. Ngoài ra, anh được thông tin khoản vay qua ứng dụng, có thể kiểm tra thông tin lãi suất, chính sách rõ ràng.

Một điểm khác biệt mà dịch vụ cầm đồ hiệu VietMoney mang lại cho khách hàng trung lưu mong muốn tìm kiếm sự riêng tư, bảo mật khi giao dịch, là việc triển khai dịch vụ cầm đồ online đến tận nhà nhận sản phẩm. Khách hàng cũng có thể thanh toán, tất toán trực tuyến qua hệ thống Banking, Momo, VNPay... Việc có chuỗi hơn 30 cửa hàng hiện tại, cũng như nhận được đầu tư vốn 2 quỹ đầu tư là Probus Opportunities (Thụy Sĩ) và Digi Ventures (thuộc Digiworld), giúp khách hàng yên tâm hơn khi ký gửi hàng hóa giá trị cao tại đây.

Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc kinh doanh tại VietMoney cho biết ở nhiều nơi như Mỹ, Italy, Singapore, Malaysia... việc cầm đồ hiệu khi có nhu cầu xoay sở nhanh về tài chính đã khá phổ biến. Thay vì phải bán đứt món đồ kỷ niệm hay yêu thích, họ chọn cầm đồ tạm thời qua các dịch vụ uy tín. "Từ khi VietMoney triển khai dịch vụ cầm hàng hiệu trên thị trường, chúng tôi đã hỗ trợ tài chính cho hàng nghìn khách hàng, đa phần trước đây phải ký gửi bán thì nay ký gửi tại VietMoney cũng thêm một lựa chọn tốt cho khách hàng. Trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19 vừa qua, chính mảng sản phẩm cầm đồng hồ hiệu, túi xách hiệu hay xe hơi đang đóng góp doanh số rất tốt cho chúng tôi", ông tiết lộ.

Một lợi thế khác khi cầm hàng hiệu tại VietMoney trong thời điểm này chính là khách hàng sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng sẽ được miễn phí kiểm định và cung cấp giấy chứng nhận hàng thật Entrupy khi tiến hành cầm túi xách hiệu tại đây. Đồng thời, ưu đãi lãi suất cầm cố chỉ 1.000 đồng với một triệu tiền vay một ngày.

Khách hàng có thể gọi hotline: 1900 8009 hoặc truy cập vietmoney.vn để có thêm thông tin.

(Nguồn và ảnh: VietMoney)