​Dịch vụ cá nhân hóa điện thoại xa xỉ

Thương hiệu XOR ra mắt dịch vụ "Made To Order" cho phép 100 khách hàng trên toàn cầu được tự thiết kế phiên bản điện thoại mang dấu ấn cá nhân.

Thương hiệu điện thoại xa xỉ XOR ra mắt dịch vụ Made To Order đem đến cơ hội sở hữu chiếc điện thoại độc nhất cho các khách hàng thượng lưu. Dịch vụ được xây dựng dựa trên sức sáng tạo của từng cá nhân. Mỗi khách hàng có thể tự tay thiết kế chiếc điện thoại bằng các loại da tự chọn, từ màu sắc mặt lưng da, mẫu mã logo, hình thức cạnh viền hay cách sắp đặt bàn phím.

Khách hàng có thể cá nhân hóa các chi tiết trên điện thoại. Ảnh: XOR

Bằng cách pha trộn những yếu tố từ mẫu da cá sấu Mississippi, các màu da bê, phím bấm titanium và khung viền vàng khối 18K, người sở hữu có thể tạo nên di sản độc nhất của mình. Sau khi hoàn thành, bản thiết kế Made To Order được gửi tới châu Âu để hiện thực hóa.

Đại diện hãng tại Việt Nam cho biết, với giới hạn chỉ nhận 100 lượt đặt hàng trên toàn cầu, các nghệ nhân sẽ chăm chút kỹ càng từng chi tiết nhỏ, thậm chí, mất đến vài tháng hoặc một năm để hoàn thành một sản phẩm. Trong đó, miếng da lưng điện thoại do nhà thuộc da hàng đầu nước Pháp - Jean Rousseau hoàn thiện; chi tiết vàng 18K xử lý tại Thuỵ Sỹ, nơi tạo ra những chiếc đồng hồ vàng khối trứ danh; hàng trăm chi tiết khác sẽ do người nghệ nhân Anh Quốc đảm nhiệm.

XOR Made To Order hướng tới khách hàng thượng lưu. Ảnh: XOR

Bên cạnh đó, tên từng phiên bản XOR Made To Order được đặt theo tên của khách hàng đã thiết kế. Khách hàng đặt mẫu có thể nhận tư vấn từ Giám đốc thiết kế của hãng - ông Hutch Hutchison và Giám đốc vận hành Mark Browne trực tiếp giám sát quy trình chế tác.

Hutch Hutchison cũng là "cha đẻ" của thương hiệu XOR với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành điện thoại xa xỉ. Châm ngôn của ông là "Mọi sáng tạo đều là có thể". Ba thiết kế XOR Made To Order được ông thiết kế tạo nên dấu ấn riêng cho thương hiệu xa xỉ này.

Sản phẩm cho ba phiên bản: da bê màu cam với tổ hợp phím titanium bạc, đen tuyền; da cá sấu phủ đen dành cho các quý ông quyền lực; chế tác bằng vàng nguyên khối kết hợp cùng da cá sấu tím. Ba thiết kế có giá lần lượt là 9.174 USD, 17.277 USD và 47.022 USD.

Ba thiết kế của ông Hutch Hutchison. Ảnh: XOR

Hiện, ở khu vực Đông Nam Á, ba mẫu này được bán tại XOR Boutique tại 17 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại Việt Nam, khách hàng Made To Order sẽ được tiếp đón riêng tư tại cửa hàng. XOR Boutique Hà Nội sẽ đóng cửa và chỉ tiếp một khách hàng Made To Order trong một thời điểm, giúp khách hàng sở hữu không gian hoàn toàn riêng để tự do trải nghiệm bộ sưu tập của Giám đốc thiết kế Hutch Hutchison và tạo nên sáng tạo riêng.

Nhật Lệ