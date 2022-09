Dịch vụ BEST Express được chủ shop online tin tưởng

"Tôi sử dụng dịch vụ BEST Express đã lâu, từ lúc chỉ bán trên mạng xã hội, giờ đã có shop riêng các sàn thương mại điện tử. Ban đầu tôi có tìm hiểu về công nghệ chia chọn hàng của BEST nhưng cũng chưa hiểu rõ lắm. May mà đơn vị đã mời đến tham quan, được chứng kiến những công nghệ hiện đại tại trung tâm phân loại. Tôi bất ngờ khi thấy những kiện hàng được phân loại chính xác chỉ trong vài giây. Sắp tới, tôi sẽ mở rộng bán hàng trên TikTok Shop và sẽ tiếp tục hợp tác với BEST", anh Phát Phát chia sẻ.