Dịch vụ 'bạn uống, tôi lái' nở rộ ở Trung Quốc

Hàng triệu người dùng và hàng trăm nghìn tài xế cho thấy tiềm năng của thị trường lái hộ xe cho người uống rượu tại Trung Quốc.

Ít ngày sau khi bước sang năm mới 2026, một phụ nữ người nước ngoài lấy chồng người Trung Quốc đăng tải một video trên tài khoản mạng xã hội, kể về trải nghiệm mới mẻ sau kỳ nghỉ lễ.

Lái xe hộ người uống rượu - dịch vụ tỷ USD ở Trung Quốc Video: Juliachina

Theo đó, người phụ nữ kể rằng cô và chồng được mời đến nhà một người bạn dự tiệc năm mới. Ban đầu người chồng định không uống rượu, nhưng kế hoạch đã thay đổi. Thay vì mạo hiểm, họ thuê một người lái xe đưa họ về nhà.

Chỉ trong vài phút, một tài xế xuất hiện bằng một chiếc xe đạp điện gấp nhỏ, đặt nó vào cốp xe và chở họ về nhà an toàn. Sau khi đỗ xe, tài xế lấy xe đạp và rời đi.

Dịch vụ này thường bao gồm trong các gói bảo hiểm và nếu không được bảo hiểm chi trả, chi phí chỉ cao hơn một chút so với taxi. Nhiều tài xế như vậy thường chờ sẵn gần các câu lạc bộ và địa điểm vui chơi về đêm, khiến dịch vụ này dễ dàng tiếp cận.

Việc Trung Quốc hình sự hóa hành vi lái xe khi say rượu vào năm 2011 đã dẫn đến sự bùng nổ của dịch vụ tài xế nêu trên, khiến nó trở thành một thông lệ phổ biến. Các hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả việc thu hồi giấy phép lái xe, đã khuyến khích người dân thuê tài xế để tránh rắc rối pháp lý, các công ty ghi nhận số lượng đơn đặt hàng tăng lên và tài xế trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống về đêm, tác động đáng kể đến an toàn giao thông và tạo ra một thói quen tiêu dùng mới.

Theo CNR, tài xế chuyên phục vụ những người đã sử dụng rượu, bia là một phần của thị trường dịch vụ tài xế riêng vẫn đang tiếp tục mở rộng. Tính đến cuối năm 2024, quy mô thị trường ước tính đạt hơn 210 tỷ nhân dân tệ, với hàng triệu người dùng và hàng trăm nghìn tài xế. Các công ty mới liên tục đăng ký, cho thấy sự tăng trưởng liên tục nhưng cũng phản ánh sự cạnh tranh gay gắt và phân mảnh thị trường.

Một tài xế lái xe hộ ngồi vào ghế lái trên ôtô của khách hàng, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm vì đến nơi bằng xe đạp điện. Ảnh: Didi

Tại Trung Quốc, một số nền tảng và dịch vụ lớn cung cấp tài xế riêng như Didi hay eDaijia. Bên cạnh đó, có cả những tài xế không đăng ký hoặc hoạt động độc lập (đôi khi được gọi là tài xế "đen"). Họ thường có giá rẻ hơn nhưng rủi ro về an toàn và độ tin cậy cao hơn.

Dưới video, người phụ nữ nước ngoài nói rằng "Bạn sẽ không hiểu thế nào là tiện lợi cho đến khi bạn sống ở Trung Quốc".

Đáp lại, một người nói: "Tôi chắc chắn dịch vụ này ngăn ngừa được rất nhiều tai nạn do lái xe say rượu gây ra! Nó nên được áp dụng trên toàn thế giới".

Một người khác đề cập: "Ở Canada, chúng tôi có dịch vụ tên gọi Keys Please với 2 tài xế, một người lái xe của bạn và người kia đi theo để chở người lái xe kia về".

Thực tế, dịch vụ tương tự đã có ở nhiều nơi trên thế giới, gồm cả Việt Nam, khi các chính phủ đều nghiêm khắc với hành vi lái xe sau khi uống rượu, bia. Ở Mỹ có dịch vụ Dryver, tên gọi cũ là BeMyDD.

Tại Hàn Quốc, dịch vụ này có tên Daeri Unjeon và được tiêu chuẩn hóa cao trên toàn quốc, trong đó tài xế sẽ đến bằng xe máy hoặc phương tiện giao thông công cộng để đưa khách hàng về nhà.

Ở Việt Nam, từ khi Nghị định 100 có hiệu lực từ năm 2019, nhu cầu thuê tài xế lái xe về nhà sau khi chủ xe uống rượu bia bắt đầu xuất hiện. Một số đơn vị đã cho ra mắt dịch vụ cho thuê tài xế lái xe cao cấp, chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Các tài xế có thể lái đa dạng từ xe thường đến xe sang trọng, hiện đại, trải qua các lớp đào tạo, huấn luyện bài bản.

Mỹ Anh