Dịch Việt - Anh có gì hại?

Để diễn tả sự "nhảy việc", nhiều người cho rằng có thể sử dụng từ "jump job" nhưng thực tế người bản xứ sẽ không hiểu gì.

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen chia sẻ tác hại của việc dịch tiếng Việt sang tiếng Anh.

Hôm vừa rồi đi trên đường, Quang thấy có một tấm biển "Cấm để xe ở đây". Tự nhiên mình tự hỏi, nếu cho một người học nào đó dịch câu này sang tiếng Anh, họ sẽ dịch thế nào?

Đáp án rất đơn giản "No parking". Cái này không thể hiện sự giỏi giang của người dịch, chỉ là câu chuyện biết hoặc không biết. Nếu bạn đã biết "cấm đỗ xe" là "No parking", câu chuyện còn lại tương đối đơn giản. Nếu không, đáp án sẽ kiểu "You are forbidden to put the vehicle here" hoặc "You are not allowed to put the car here" ngay lập tức.

Hay hôm vừa rồi, mục Học tiếng Anh của VnExpress có video hướng dẫn cách nói "nhảy việc". Với câu hỏi "nhảy việc" trong tiếng Anh là gì, bình luận được nhiều người thích là "jump job" và ít ai nhớ từ đúng của nó là "job hopping". Điều đó cho thấy người Việt thích "job jumping" hơn, mặc dù nói ra không ai hiểu.

Đó là lý do ngày xưa sau khi học tiếng Anh ở trường phổ thông và đại học có tiếng về đào tạo tiếng Anh, mình cứ thấy tiếng Anh của mình có gì đó "sai sai". Giờ mình đã biết lý do là thiếu "đầu vào" chuẩn, hay nói cách khác là đọc tiếng Anh ít và lười nghe.

Ảnh: Shutterstock.

Mình may mắn học ở Mỹ hai năm để sửa lại tiếng Anh nghe cho tự nhiên. Trong tiếng Anh, có những từ, cụm từ luôn đi với nhau, gọi là "collocation", mà nếu người học chỉ suy từ ngôn ngữ gốc và dịch sang tiếng Anh thì nghe sẽ rất dở hoặc khó hiểu.

Ví dụ, người ta nói "miss the boat" để chỉ việc lỡ cơ hội, chứ không nói "miss the ferry". Hoặc bạn có thể nói "miss the opportunity/chance" chứ không nói được là "quit the opportunity". Một ví dụ khác, người ta hỏi "How tall is he" chứ không phải "How high is he", mặc dù hai từ đều có nghĩa là "cao".

Cho nên học tiếng Anh bằng cách suy từ tiếng Việt ra nhiều khi rất nguy hiểm. Cách học đúng là cần đọc hoặc nghe tiếng Anh thật nhiều và cảm nhận nghĩa của từng cụm từ. Như vậy, khi sử dụng tiếng Anh, bạn sẽ tránh được những lỗi "ngớ ngẩn" mà lúc bạn nói ra người nghe sẽ không thể hiểu.

Tóm lại, hãy học tiếng Anh bằng cách đọc và nghe tiếng Anh nhiều, từ đó nghiệm được ra cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp, thay vì tìm cách dịch từ tiếng Việt sang. Đó là phương pháp sẽ giúp bạn tự tin sử dụng tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.

Quang Nguyen