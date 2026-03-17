Dịch viêm màng não bùng phát ở trường học Anh, 2 sinh viên tử vong

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) xác nhận một ổ dịch viêm màng não do não mô cầu xâm lấn bùng phát tại cộng đồng sinh viên hạt Kent, khiến hai người tử vong và 11 trường hợp khác nhiễm bệnh.

Trong số hai nạn nhân tử vong, một người là học sinh trường Trung học Queen Elizabeth, thị trấn Faversham, và người còn lại là sinh viên Đại học Kent, theo CNN ngày 16/3.

"Tất cả chúng tôi hoàn toàn suy sụp trước mất mát này", CNN dẫn lời bà Amelia McIlroy, Hiệu trưởng trường Queen Elizabeth. Trước đó, trong thông báo trực tuyến hôm 15/3, Đại học Kent cũng xác nhận một sinh viên của trường đã qua đời trong đợt bùng phát dịch và chia sẻ nhà trường "vô cùng thương tiếc".

Theo BBC, cả hai nạn nhân tử vong trong ổ dịch viêm màng não xâm lấn tại hạt Kent được cho là ở độ tuổi từ 18 đến 21. Hiện tại, chủng vi khuẩn cụ thể gây ra đợt bùng phát này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, phần lớn ca bệnh não mô cầu tại Anh hiện nay đều do chủng nhóm B (MenB) gây ra. Theo số liệu chính thức, trong năm gần nhất đã có 378 trường hợp mắc bệnh não mô cầu xâm lấn được ghi nhận.

Các sinh viên xếp hàng chờ nhận thuốc kháng sinh bên ngoài một tòa nhà tại Đại học Kent ở Canterbury, Anh, hôm 16/3. Ảnh: Gareth Fuller/PA/AP

Hiện UKHSA phối hợp chặt chẽ với các trường học để tư vấn cho cán bộ, sinh viên, đồng thời truy vết những người tiếp xúc gần để cấp phát thuốc kháng sinh dự phòng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Bệnh não mô cầu xâm lấn do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Bệnh dẫn đến viêm màng não, tình trạng viêm các lớp màng bao quanh não và tủy sống, và nhiễm trùng huyết. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nặng hoặc tử vong chỉ trong vài giờ.

Bà Trish Mannes, Phó Giám đốc khu vực Đông Nam của UKHSA, cảnh báo bệnh não mô cầu có thể diễn tiến rất nhanh, do đó học sinh, sinh viên và cán bộ nhà trường cần đặc biệt cảnh giác trước các dấu hiệu của viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Các triệu chứng này bao gồm sốt, đau đầu, thở nhanh, lờ đờ, run rẩy, nôn mửa, kèm theo tình trạng lạnh chân tay.

"Nhiễm khuẩn huyết còn có thể gây ra vết phát ban đặc trưng, loại vết ban không biến mất ngay cả khi dùng vật thủy tinh ấn vào", bà Mannes giải thích.

Các chuyên gia cảnh báo sinh viên là nhóm có nguy cơ cao dễ bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để điều trị do các triệu chứng sớm của viêm màng não rất dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường hoặc tình trạng mệt mỏi, nôn nao sau khi uống rượu (hangover). Nhóm này có nguy cơ mắc viêm màng não cao do thường xuyên tiếp xúc và giao lưu với nhiều người, trong đó có những người mang vi khuẩn não mô cầu nhưng chính họ cũng không biết.

Theo tiến sĩ Tom Nutt, Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Meningitis Now, môi trường sống, học tập và sinh hoạt tập trung đông người tại các trường đại học là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn lây lan.

Anh có chương trình tiêm chủng viêm màng não nhưng từ năm 2015, vaccine ngừa chủng MenB, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh ở thanh thiếu niên, mới chỉ được triển khai cho trẻ sơ sinh. Đây lại chính là một trong những tác nhân phổ biến nhất gây bệnh viêm màng não ở lứa tuổi học đường và người trẻ tuổi. "Chúng tôi tin rằng tất cả thanh thiếu niên và người trẻ cần được bảo vệ bởi loại vaccine này", ông Nutt nói thêm.

Giáo sư y khoa Paul Hunter tại Đại học East Anglia cho biết một số quốc gia đã triển khai tiêm mũi nhắc lại vaccine MenB cho trẻ vị thành niên nhưng dựa trên các kết quả nghiên cứu về hiệu quả kinh tế, giới chức Anh đã quyết định không thực hiện lộ trình này.

Giáo sư Hunter nhấn mạnh "điều trị sớm là yếu tố sống còn nhưng việc chẩn đoán trong những giờ đầu phát bệnh thường rất khó khăn". "Các triệu chứng ban đầu có thể rất nhẹ nhưng sau đó tình trạng bệnh sẽ diễn tiến xấu cực kỳ nhanh chóng, dẫn đến tử vong chỉ trong vòng vài giờ", ông Hunter cảnh báo.

Bình Minh (Theo CNN, BBC)