Dịch tả châu Phi tái định hình ngành nuôi lợn Trung Quốc

Trung Quốc vừa đưa ra kế hoạch kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn chưa giết mổ nhằm kiềm chế lây lan của dịch tả châu Phi.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, để khống chế dịch tả lợn châu Phi, nước này sẽ chia thành 5 khu vực và lợn chưa giết mổ chỉ được vận chuyển trong giới hạn của từng khu. Quy định này tương tự như chính sách của Brazil và Tây Ban Nha, hai nước đã thành công trong dập dịch.

Bloomberg nhận định, động thái trên sẽ giúp giảm giá thịt lợn tại các khu vực sản xuất chính ở miền Bắc và đẩy giá thành lên tại những nơi có nhu cầu cao ở miền Nam.

Khoảng 20% số lợn của Trung Quốc, tương đương 140 triệu con, được vận chuyển nội địa mỗi năm, chủ yếu từ phía Đông Bắc xuống phía Nam để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân, Lin Guofa, nhà phân tích cấp cao tại Bric Agricultural Group cho biết.

Đông Bắc là khu vực chăn nuôi lợn hàng đầu Trung Quốc nhờ vào nguồn cung ứng ngô dồi dào và khả năng tiếp cận đất đai tương đối dễ dàng. Ngoài ra, khu vực phía tây bắc Tân Cương cũng được xác định là nơi có thể mở rộng chăn nuôi lợn.

Do vậy, nếu các biện pháp kiểm soát được duy trì trong dài hạn, nhiều doanh nghiệp sẽ buộc lòng mở thêm các trang trại chăn nuôi, chế biến ở gần những địa điểm có nhu cầu lớn.

"Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn như Muyuan Foodstuff Co. , New Hope Liuhe Co. và Wens Foodstuff Group Co, có thể xây dựng thêm các trang trại chăn nuôi ở phía Nam và nhiều cơ sở giết mổ hơn ở phía Đông Bắc, Tây Bắc", Wang Zhong, cố vấn trưởng tại Systematic, Strategic & Soft Consulting Co. nhận định.

Đồng quan điểm nhưng Lin cũng nói thêm rằng, chuỗi cung ứng lạnh có thể được mở rộng nhờ vào việc khuyến khích vận chuyển thịt đông lạnh thay vì lợn sống.

Ngành chăn nuôi lợn của Trung Quốc đã bị tàn phá bởi dịch tả châu Phi hồi 2018. Quy mô đàn sau đó đã phục hồi nhưng những đợt dịch tái bùng phát gần đây khiến nước này nhập khẩu thịt lợn tăng kỷ lục vào tháng trước. Tuy nhiên, gần đây, giá thịt lợn đã giảm nhờ cung nội địa tăng. Thịt lợn là nguồn protein rất quan trọng của Trung Quốc và thị trường nước này mỗi năm tiêu thụ khoảng 2.000 tỷ NDT, tương đương 308 tỷ USD.

Kỳ Duyên (Theo Bloomberg)