Dịch sởi bùng phát kỷ lục ở Nam Carolina khi tỷ lệ tiêm chủng giảm

MỹGần 800 ca mắc sởi mới tại Nam Carolina làm dấy lên lo ngại về làn sóng bài vaccine khiến căn bệnh từng bị xóa sổ bùng phát trở lại.

Tính đến ngày 27/1, Nam Carolina ghi nhận 789 ca mắc sởi mới kể từ khi phát hiện ca đầu tiên hồi tháng 10/2025, theo giới chức địa phương. Riêng từ đầu năm 2026, bang này ghi nhận hơn 600 ca sởi.

Ít nhất 557 người phải cách ly và 18 người phải nhập viện do biến chứng. Đây là đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất ở bang này trong 30 năm qua.

Tiến sĩ Kristin Moffitt, bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Boston, cho rằng tỷ lệ tiêm chủng giảm là nguyên nhân chính khiến dịch sởi bùng phát. Minh chứng là có tới hơn 700 trong số ca mắc mới ở Nam Carolina chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine sởi - quai bị - rubella (MMR) theo khuyến cáo.

"Đây hoàn toàn là do tỷ lệ tiêm chủng giảm. Điều này có thể thấy rõ tại các khu vực mà dịch bùng phát", tiến sĩ Moffitt khẳng định.

Lọ vaccine MMR tại trung tâm y tế Logan Square ở Chicago hồi tháng 5/2019. Ảnh: Chicago Tribune

Theo dữ liệu liên bang, trong năm học 2024-2025, 92,5% trẻ mẫu giáo được tiêm vaccine MMR. Con số này thấp hơn tỷ lệ 92,7% của năm học trước và 95,2% của năm học 2019-2020.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay ít nhất 14 bang đã ghi nhận ca mắc sởi trong năm nay và một ổ dịch khác đang tiếp tục lan rộng dọc biên giới bang Arizona - Utah.

"Việc số ca sởi vượt 2.000 trong năm qua thực sự đáng báo động. Tôi lo ngại năm nay cũng đang diễn tiến theo hướng rất đáng quan ngại", bà Moffitt nói.

Trước năm 2025, mỗi năm Mỹ ghi nhận trung bình khoảng 180 ca sởi kể từ khi nước này tuyên bố xóa sổ căn bệnh năm 2000. Tuy nhiên, nước này ghi nhận hơn 2.200 trường hợp trong năm 2025 .

CDC khẳng định tiêm phòng là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh sởi. Người dân nên tiêm đủ hai liều vaccine MMR, với liều đầu tiên từ 12-15 tháng tuổi và liều thứ hai từ 4-6 tuổi, để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. lại có lập trường hoài nghi vaccine, gồm cả MMR. Ông từng đứng đầu một tổ chức phi lợi nhuận kêu gọi hạn chế tiêm chủng cho trẻ em và lan truyền nhiều thông tin gây tranh cãi, trong đó có thuyết âm mưu đã bị khoa học bác bỏ rằng vaccine MMR gây ra hội chứng tự kỷ.

Tiến sĩ Ralph Abraham, phó giám đốc CDC, cho rằng việc không tiêm vaccine là quyền tự do của mỗi người, đồng thời khẳng định cơ quan này luôn sẵn sàng lắng nghe các phương pháp "điều trị và phòng ngừa" thay thế.

Ngọc Anh (Theo ABC News, CNN)