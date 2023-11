Địch Lệ Nhiệt Ba bị khán giả nhận xét bắt chước phong cách của Phạm Băng Băng khi diện váy vàng lên thảm đỏ.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê nhái phong cách Phạm Băng Băng Nhiệt Ba tạo dáng trên thảm đỏ sự kiện. Video: Elle

Tối 3/11, mỹ nữ Tân Cương tham dự sự kiện thời trang ở Hàng Châu, Trung Quốc. Cô mặc váy vàng của hãng thời trang Miss Sohe, điểm nhấn là hai hàng hoa đính dọc thân váy, kết hợp áo choàng dài quét đất. Người đẹp để kiểu tóc búi thả, gắn phụ kiện cài tóc giống nhân vật trong nhiều phim cổ trang.

Địch Lệ Nhiệt Ba trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: Dilraba Studio

Tạo hình của cô vào top 3 bảng xếp hạng chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo, nhưng bị chê nhiều hơn khen. Trang ftvnews đăng bài viết với tiêu đề "Địch Lệ Nhiệt Ba bắt chước Phạm Băng Băng nhưng thất bại".

Một số blogger thời trang nói diễn viên mặc xấu, kiểu tóc và lối trang điểm không phù hợp, khiến gương mặt già đi. Chất liệu bộ váy cũng không đẹp, phần cúp ngực lỏng lẻo còn thân nhăn nheo. Nhiều người chế ảnh, ghép hình Nhiệt Ba với loài sâu vàng rực. Một số khác nói cô cosplay nhân vật chiến binh Bumblebee có bộ giáp vàng trong phim Transformer.

Phạm Băng Băng mặc váy Laurence Xu thiết kế trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2010. Chiếc váy hiện được trưng bày ở Bảo tàng Victoria và Albert của Anh. Ảnh: RCFA

Đa số khán giả nhận xét tạo hình của cô gợi liên tưởng đến bộ váy vàng Phạm Băng Băng từng mặc ở Liên hoan phim Cannes năm 2010. Một tài khoản viết: "Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự không phù hợp phong cách này. Phạm Băng Băng là người duy nhất hợp các bộ váy áo mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Hoa".

Trên trang cá nhân, Bốc Kha Văn - stylist gắn bó Phạm Băng Băng - cũng đăng bài ẩn ý chê Địch Lệ Nhiệt Ba. Người này sau đó bị fan của diễn viên tràn vào bình luận "vô duyên". Còn stylist của Nhiệt Ba nói mỗi người có quan điểm riêng về cái đẹp, không nên áp đặt.

Cổ Lực Na Trát tại sự kiện tối 3/11. Ảnh: Weibo Gulinazha

Ngoài bị so sánh với Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt còn bị chê kém đẹp so với Cổ Lực Na Trát, người cũng có mặt ở sự kiện. Hai diễn viên cùng sinh năm 1992, quê Tân Cương, thường được fan so sánh với nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, học piano, violin, múa từ bé, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô nổi tiếng qua các phim Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Em là niềm kiêu hãnh của anh. Những năm gần đây, cô là đại sứ nhiều thương hiệu xa xỉ như Dior, Mikimoto.

Thanh Thanh (theo ftvnews)