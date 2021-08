Đích đến của VinFast là gì?

Có lẽ sau thế hệ hiện tại của Lux A, Lux SA, người tiêu dùng Việt sẽ không còn thấy hai mẫu xe xăng này tiếp tục được phát triển.

Hai lần tôi định đặt bút ký hợp đồng mua xe là hai lần lưỡng lự. Lux A, Lux SA đều là những mẫu xe thú vị, có nhiều điểm thuyết phục, nhưng tôi hiểu, niềm tin lúc này cho thương hiệu Việt hẵng còn quá sớm. Tôi chưa mua, vì chờ đợi xem liệu VinFast có thể làm tốt hơn thế.

Lux SA2.0 trong khuôn viên nhà máy của VinFast ở Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Thành công của VinFast trên thị trường tới lúc này, theo tôi, không phải là ngôi thứ trong phân khúc hay số xe lăn bánh ra đường. Đó là chiến lợi đặc biệt về marketing và thương hiệu khi chỉ mất một thời gian rất ngắn, nhiều người tiêu dùng đã ghi nhớ logo chữ V. Họ biết tới những chiếc xe "made by" và "made in" Việt Nam.

Bỏ qua câu chuyện khen chê ở khía cạnh kỹ thuật, dòng Lux của VinFast đã làm tốt vai trò dẫn đường của mình. Và đến đây, khôn ngoan nhất là dừng lại giữa lúc vinh quang. Thông tin về những chiếc xe hiện tại của VinFast trên mặt báo dần ít đi. Những rò rỉ, phỏng đoán về một mẫu xe động cơ đốt trong mới ra đời cũng không. Lạ nhưng hợp lý, bởi xe đốt trong không phải là cuộc chơi thực sự mà VinFast nhắm tới.

Sau bóng tối scandal gian lận khí thải, Volkswagen (VW) khởi động chiến dịch Accelerate (Tăng tốc) để hướng tới tương lai. Lần đứng dậy lịch sử của VW từng nhận rất nhiều hồ nghi từ truyền thông phương Tây. Một ví von khi đó ra đời, "no more exhaust, no more lie", nôm na là hết xả khói thì chẳng còn gian dối. Một hành động đúng có giá trị hơn vạn lời xin lỗi.

Trọng tài Danny Makkelie nhận quả bóng được chở bằng mô hình xe điện VW ID.4 điều khiển từ xa trong trận khai màn Euro 2020, tổ chức vào tháng 6/2021, Italy. Ảnh: Reuters

VW hay những hãng xe khác từng vướng vào scandal dường như đã để chiếc mũi của mình thật dài như Pinocchio (chú rối gỗ hay nói dối chỉ vì ước mơ trở thành người bằng xương bằng thịt) khi cố gắng che giấu những điểm tới hạn của công nghệ. Thực tế, các kỹ sư ôtô đã nghĩ tới điều này từ những năm 90 khi các mẫu xe hybrid bắt đầu xuất hiện nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, qua đó giảm bớt lượng CO2 phát thải ra môi trường. Trải qua 30 năm thử nghiệm, sau những nấn ná về lợi nhuận để rồi trượt ngã, các hãng xe hiểu rằng động cơ đốt trong cũng đã tới lúc kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình.

Với VinFast, công nghệ cũ của thế giới sẽ không phải là mục tiêu của sự phát triển. Mô hình ấy chỉ phù hợp để đảm bảo cho một sự khởi đầu an toàn, suôn sẻ. Và như chúng ta đã thấy, hãng xe Việt đã làm rất tốt điều này. Nhưng để tiến nhanh và xa hơn, xe điện (EV) mới là cách mà Michael Lohscheller và các cộng sự được lựa chọn để bước ra thế giới.

Tháng 7/2021, VinFast chính thức công bố ông M.Lohscheller – cựu chủ tịch Volkswagen Mỹ ở vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Đây là một điều bình thường với mô hình đa quốc gia của VinFast, giống cách mà nguyên Phó chủ tịch toàn cầu của GM – ông J. De Luca về điều hành công ty này từ năm 2017.

Tuy nhiên, lần bổ nhiệm này là để nhằm đảm bảo VinFast đi đúng hướng. Nó giống với chiến lược tăng tốc đến tương lai của gã khổng lồ VW. VF e34, VF e35 của VinFast cũng tựa như ID.3 và ID.4 của VW về mặt định hướng sản phẩm.

Nhưng như thế là chưa đủ. VW cần 3 năm để chuyển đổi mô hình phát triển thì VinFast cũng chỉ cần ngần ấy thời gian để bắt đầu cuộc chơi xe điện ở một thị trường đầy thử thách nhưng không hề xa lạ với ông Lohscheller, nước Mỹ (VinFast đặt mục tiêu bán xe tại Mỹ từ 2022). VinFast liệu có quá tự tin?

Mục tiêu của hãng xe Việt không hề viển vông. Bởi chiến lược của VinFast là trở thành một thương hiệu của những chiếc xe thân thiện với môi trường. Đồng thời mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong quá trình mua, thuê và bảo dưỡng sản phẩm. Tất cả dựa trên khung giá trị cốt lõi: đặt chiếc xe trên nền tảng phần mềm và kiếm lời từ những giá trị bổ sung.

Với cách làm này, VinFast có thể thiết lập bối cảnh cho các mô hình kinh doanh đa dạng, dựa trên việc cung cấp các gói dịch vụ thực sự thuyết phục khách hàng. Những nguồn doanh thu mới sẽ tới từ việc cập nhật phần mềm từ xa để bán tính năng sử dụng, sạc điện và cho thuê pin dài hạn...

Nếu Lux A, Lux SA máy xăng không được VinFast phát triển thế hệ mới, điều đó cũng không có gì lạ. Bởi tầm nhìn của hãng xe Việt ngay từ đầu đã hướng tới xe điện, tương lai của ngành ôtô thế giới.

Tôi đã sẵn sàng đặt cọc VF e35.

Độc giả Quang Anh