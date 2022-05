Dịch Covid đã lấy hết những thành công của tôi

Mỗi khi rảnh tôi đọc sách, học thêm kỹ năng, để dành tiền, mong ngày nào đó sẽ khởi nghiệp và làm lại từ đầu.

Tôi 21 tuổi, sống và học tập tại Sài Gòn, là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình cơ bản. Ngay từ những ngày học cấp ba, ba mẹ làm ăn sa sút, tôi ý thức được việc đó nên đi làm thêm việc rửa chén ở nhà hàng, đôi khi lại cùng bạn nấu đồ ăn, bán online qua mạng xã hội để có thu nhập tự lo cho bản thân. Số tiền tôi kiếm được một phần dùng để đóng học và dành cho việc đầu tư.

Những ngày học cấp ba tôi bắt đầu học đầu tư chứng khoán bài bản trong một năm và xuống tiền đầu tư. Tôi lấy chứng minh nhân dân của mẹ để tạo tài khoản chứng khoán vì lúc đó bản thân chưa đủ tuổi. Trong khi bạn bè cùng trang lứa hồn nhiên vui chơi, học hành, có gia đình lo lắng, tôi đã kiếm được gần 20 triệu đồng mỗi tháng để lo cho các em đi học. Tôi rất căng thẳng và áp lực khi nghĩ phải có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Tôi làm hai, ba việc một lúc nhưng thấy rất an tâm khi mấy anh chị em cố gắng học hành, không ai bỏ học vì hoàn cảnh và có thể đỡ đần ba mẹ.

Rồi những ngày tháng cấp ba khó khăn qua đi, tôi thi đậu vào một trường đại học có tiếng trong thành phố. Với số vốn kiếm được từ những tháng còn đi học cấp ba và lượng khách có sẵn từ những ngày bán đồ ăn online, tôi và hai người bạn gom góp tiền để khởi nghiệp với mô hình quán ăn, vốn ít ỏi ban đầu hơn 200 triệu đồng. Chúng tôi bán quán ốc kèm hải sản tươi sống. Gia đình của bạn ở biển đánh bắt mỗi ngày đều gửi hải sản tươi vào cho chúng tôi bán. Với nhiều lợi thế như vậy, chúng tôi nhanh chóng thu hồi vốn trong sáu tháng, mở rộng kinh doanh thêm hai quán nữa.

Ở tuổi 19, trong khi bạn bè vẫn nhận chu cấp từ gia đình, tôi rất tự hào về bản thân khi mua được cho bố mẹ căn nhà hai tầng ở vùng ven Sài Gòn với giá hơn 800 triệu đồng. Dù là mua trả góp nhưng gia đình tôi đã có không gian sinh hoạt rộng rãi, các em có phòng riêng để học tập, ba mẹ bớt gánh nặng công việc hơn. Cuộc sống thoải mái diễn ra không được bao lâu khi dịch Covid ập đến, thành phố giãn cách bốn tháng, các nhà hàng đều phải đóng cửa, tôi phải đóng cả ba cửa hàng. Thời gian đầu tôi còn duy trì được việc bán qua kênh online, sau khi dịch phức tạp hơn, tôi không còn duy trì được, đành phải dẹp luôn kênh bán hàng online. Nhân viên bị kẹt lại Sài Gòn không về quê được, tôi vẫn trả 70% lương và hỗ trợ họ ở lại quán, tiền mặt bằng vẫn phải trả bốn tháng đó. Tôi gồng lỗ hơn bốn tháng, tiền tiết kiệm cũng dần vơi khi phải trả chi phí kinh doanh quán và tiền lãi ngân hàng.

Sau giãn cách xã hội, tôi mở cửa lại ba quán nhưng tình hình kinh doanh không tốt như trước dịch, lượng khách chỉ còn 20-30% trong khi chi phí thì đội lên nhiều lần. Tôi kiệt quệ sau thời gian gồng lỗ, tôi và các bạn đành ngậm ngùi đóng cửa hai quán, chỉ giữ lại một quán và kênh bán hàng online. Tôi suy sụp tinh thần vì những tâm huyết đã bỏ ra, cố gắng duy trì và phát triển cho tốt quán còn lại để lo cho gia đình và đóng tiền họp phí.

Gần đây thị trường chứng khoán không tốt, tôi cũng bị mất khá nhiều tiền, cộng thêm việc kinh doanh thua lỗ khiến bản thân mệt mỏi và áp lực. Dưới tôi có một người em trai học y, ngành răng hàm mặt, học phí rất đắt đỏ, tầm 80 triệu đồng một năm, chưa tính các khoản khác. Em trai biết gia đình đang khó khăn, có ý định bỏ học y để đi làm giúp tôi trả nợ. Tôi đã thuyết phục em nhiều lần, rằng việc học rất quan trọng và có thể lo được cho em. Bên ngoài tôi rất vui vẻ, tỏ ra ổn nhưng trong lòng đầy lo lắng, không muốn em trai bỏ học nhưng chẳng biết có thể gánh vác nổi gia đình không.

Kinh doanh không tốt, tôi nhận làm thêm các công việc khác như chạy quảng cáo mạng xã hội, thiết kế quảng cáo... Thức khuya nhiều đêm khiến tóc tôi rụng nhiều, bị hói một bên, gương mặt bơ phờ và mệt mỏi mỗi khi ra đường, tinh thần luôn bất an và lo lắng. Tôi may mắn có thành công sớm nhưng không giữ được, rất mệt mỏi khi phải đối mặt với cuộc sống khó khăn. Rồi nghĩ đến các em và ba mẹ nên tôi lại cố. Tôi còn trẻ nhưng không có thời gian chăm sóc da mặt và ngủ nhiều nên cơ thể mệt mỏi, nhiều mụn, dần mất tự tin so với các bạn cùng trang lứa. Tôi viết ra những điều này để được nhẹ lòng, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

