Dịch chồng dịch, bệnh viện Mỹ trở lại trạng thái thời Covid-19

Hàng loạt hệ thống y tế trên khắp nước Mỹ tái kích hoạt các biện pháp kiểm soát người ra vào nghiêm ngặt như thời đại dịch, trong bối cảnh nhiều bệnh hô hấp bùng phát.

Tại bang Georgia, hệ thống y tế St. Joseph’s/Candler thông báo áp dụng hạn chế thăm bệnh trên toàn hệ thống kể từ ngày 22/12. Theo thông tin trên website, những người chưa tiêm phòng cúm mùa này hoặc có triệu chứng bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào viện. Để bảo vệ nhóm bệnh nhân dễ tổn thương, cơ sở này cũng cấm người dưới 18 tuổi vào viện, trừ trường hợp là người chăm sóc chính. Giờ vào thăm bệnh ở đây là từ 8h30 sáng đến 20h30.

Hệ thống y tế St. Joseph’s/Candler. Ảnh: Wtoc

Tương tự, các bệnh viện khu vực Dayton (bang Ohio) thông báo hạn chế khách thăm từ ngày 26/12. Tại hạt Marion (bang Indiana), giới chức y tế cũng áp dụng quy định thắt chặt ngay trong tuần lễ Giáng sinh do virus cúm và hợp bào hô hấp (RSV) lây lan nhanh.

Không chỉ giới hạn người ra vào, quy định đeo khẩu trang bắt buộc cũng quay trở lại tại các hệ thống lớn ở New Jersey như Hackensack Meridian Health hay RWJ Barnabas Health. Riêng tại New York, chính quyền yêu cầu nhân viên y tế chưa tiêm phòng phải mang khẩu trang khi tiếp xúc bệnh nhân, sau khi số ca nhập viện do cúm tại tiểu bang tăng gấp đôi chỉ trong vài tuần.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát này khi mùa dịch năm nay ghi nhận ít nhất 4,6 triệu ca mắc cúm, 49.000 trường hợp nhập viện và 1.900 người tử vong. Cùng lúc, Covid-19 đang trỗi dậy với tỷ lệ xét nghiệm dương tính tiệm cận mức 4%.

Làn sóng dịch bệnh không chỉ khu trú tại Mỹ mà đang càn quét qua nhiều khu vực khác. Anh ghi nhận số ca nhập viện do cúm cao kỷ lục so với cùng kỳ hàng năm, trong khi Nhật Bản chính thức công bố đại dịch cúm sau khi hàng nghìn người nhiễm bệnh.

Giới chuyên môn nhận định thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở sự thống trị của chủng cúm A phân nhóm H3N2. Giáo sư Andrew Pekosz thuộc trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg giải thích virus này thuộc nhánh K, mang nhiều đột biến giúp chúng né tránh hệ miễn dịch cộng đồng. Chuyên gia Trevor Bedford từ Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson dự báo số ca mắc cúm H3 năm nay sẽ vượt mức trung bình do chu kỳ đột biến "nhảy vọt" 3-4 năm một lần của virus, khiến hiệu quả bảo vệ của vaccine suy giảm.

Dù lo ngại về khả năng tương thích của vaccine với chủng H3N2 đang lưu hành, các chuyên gia y tế vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng để ngăn chặn nguy cơ chuyển nặng. Tiến sĩ Scott Hensley, nhà vi sinh vật học tại Đại học Pennsylvania, khẳng định đây là năm người dân thực sự cần tiêm phòng. Vaccine vẫn giúp hệ miễn dịch nhận diện virus, giảm đáng kể tỷ lệ nhập viện và tử vong ngay cả khi không ngăn được lây nhiễm nhẹ. Người dân cần đặc biệt chú ý các triệu chứng khởi phát như sốt trên 37,8 độ C, ho, đau họng, đau cơ và đau đầu để xử lý kịp thời.

Bình Minh (Theo DM, St. Joseph’s/Candler, WSAV)