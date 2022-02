Dịch câu 'Vắng mợ thì chợ vẫn đông' sang tiếng Anh gây cười

Câu trả lời của nam sinh khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Một thanh niên không biết dịch câu "Vắng mợ thì chợ vẫn đông" sao cho chuẩn nên đã nhờ cộng đồng mạng giải giúp, ai ngờ lại nhận về câu trả lời quá sức tưởng tượng.

Sau khi đăng tải bài viết, một nam sinh đã giải đáp như sau: "Without U, a CLUB is still a CLB" (Tạm dịch: Không có bạn, một câu lạc bộ vẫn là một CLB).

Bình luận của nam sinh được quan tam và có nhiều người khen ngợi về độ sáng tạo, nhanh trí của chàng trai:

- Hảo dịch thuật! Câu này cứ sai sai nhưng nghĩ kỹ thì thấy vô cùng hợp lý.

- Dù không biết Tiếng Anh nhưng xem câu dịch vẫn hiểu nghĩa, quá là đỉnh!

- Xem phần dịch này xong muốn quên luôn bản gốc.

Mộc Trà (st)