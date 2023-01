'Dịch bệnh được kiểm soát dịp Tết'

Trong 6 ngày nghỉ Tết, Bộ Y tế ghi nhận 66 ca Covid-19 tại 20 tỉnh, thành, không có ca tử vong. Như vậy, diễn biến này tích cực hơn so với dự báo. Hồi giáp Tết, do biến chủng nguy hiểm XBB xuất hiện ở TP HCM và Tây Ninh, Bộ Y tế cảnh báo Covid-19 lây lan nhanh do nhu cầu đi lại giao lưu ngày xuân tăng cao, kêu gọi người dân tăng cường phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang và khử khuẩn (thông điệp 2K).

Các bệnh khác cũng không có dấu hiệu tăng cao trong những ngày Tết. Như dịch sốt xuất huyết những ngày cuối năm giảm mạnh do thời tiết lạnh, một tuần qua ca nước thêm 869 ca mới, không xuất hiện ổ dịch bùng phát tại cộng đồng. Bệnh tay chân miệng, sởi cũng chỉ rải rác xuất hiện vài ca.

"Các dịch bệnh đã được kiểm soát tốt trong dịp Tết", Bộ Y tế nhận định, đồng thời cho biết cũng không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá thuốc trong thời gian nghỉ.

Tuy vậy, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo tiếp tục phòng dịch khi học sinh đến trường, người lớn làm việc trở lại và dịp lễ hội đầu năm tụ tập đông người. Các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi hoặc mắc Covid-19, giải trình tự gene virus phát hiện biến chủng mới.

Các ca nhập viện do tai nạn giao thông, pháo nổ năm nay tăng so với năm ngoái. Trong đó, gần 10.000 ca nhập viện do tai nạn giao thông, tăng 15%, cướp đi sinh mạng hơn 200 người. Số ca nhập viện do tai nạn pháo nổ tăng 52%.

Hơn 18.000 em bé chào đời trong dịp Tết năm nay.

Người Trung Quốc xếp hàng làm thủ tục về nước tại cửa khẩu Hữu Nghị, ngày 8/1. Ảnh: Giang Huy

Lê Nga