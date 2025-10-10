Diana Unicharm tặng 30.000 sản phẩm vệ sinh cho vùng bão lũ

Diana Unicharm tặng sản phẩm vệ sinh thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em trị giá một tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 10/10.

Các sản phẩm trao tặng của Công ty Cổ phần Diana Unicharm gồm: tã trẻ em xua muỗi Bobby Antimos, khăn lau xua muỗi Bobby Antimos, băng vệ sinh Diana và dung dịch vệ sinh Fresh & Care. Đây đều là những sản phẩm vệ sinh cá nhân thiết yếu được doanh nghiệp lựa chọn kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em duy trì vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện sinh hoạt khó khăn và góp phần phòng ngừa dịch bệnh sau bão lũ.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Giám đốc Nhân sự, Công ty Cổ phần Diana Unicharm, chia sẻ thiên tai không chỉ để lại những tổn thất về vật chất mà còn gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. "Chúng tôi tin rằng, sự chung tay từ Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ mang lại sự hỗ trợ thiết thực và tiếp thêm niềm tin để người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống", ông nói.

Đại diện Diana Unicharm trao tặng ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Diana Unicharm

Đại diện Diana Unicharm cho biết dù hệ thống phân phối tại nhiều khu vực cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, doanh nghiệp cam kết duy trì giá bán ổn định và đảm bảo cung ứng đầy đủ các sản phẩm thiết yếu như băng vệ sinh Diana, tã trẻ em Bobby và tã người lớn Caryn tới các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Nỗ lực này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống, đặc biệt trong những giai đoạn thiên tai.



Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, Diana Unicharm triển khai các chương trình hướng tới cộng đồng, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội Trước đó, trong đại dịch Covid-19, công ty cũng trao tặng hàng triệu sản phẩm vệ sinh cá nhân cho đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và đóng góp kinh phí cho Chính phủ mua sắm trang thiết bị, vaccine phòng dịch. Bên cạnh đó, Diana Unicharm cũng duy trì nhiều chương trình cộng đồng thường niên như: hiến máu nhân đạo, tặng khăn lau xua muỗi Bobby Antimos, ra quân hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết".

"Thông qua các hoạt động thiết thực và bền bỉ, Diana Unicharm khẳng định vai trò của một doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc vệ sinh cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng sống và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình", đại diện đơn vị khẳng định.

Hải My