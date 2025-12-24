Diana trang bị kiến thức về giới tính cho hơn 8.000 nữ sinh

Các nữ học sinh trung học cơ sở tại Cần Thơ được hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể khoa học, phòng chống bạo lực và xâm hại tại chuỗi hội thảo "Là con gái thật tuyệt".

Hơn 8.000 nữ sinh trung học cơ sở tham gia chuỗi hội thảo "Là con gái thật tuyệt", từ ngày 14 đến 19/ 12, tại TP Cần Thơ. Chương trình do nhãn hàng Diana phối hợp Tổng đài Điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) triển khai.

"Là con gái thật tuyệt" hướng tới trang bị cho nữ sinh những kiến thức cần thiết về giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực và xâm hại, giúp các em tự tin vượt qua giai đoạn tuổi dậy thì. Đồng thời, thông qua các hoạt động truyền thông tại trường học, chương trình góp phần tăng cường kết nối nhà trường với hệ thống bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường học đường thân thiện và hỗ trợ toàn diện cho nữ sinh.

Các em học sinh được lắng nghe chia sẻ, tư vấn về tâm sinh lý tuổi dậy thì. Ảnh: Diana

Nội dung chương trình tập trung vào các kiến thức thiết yếu về thay đổi tâm - sinh lý tuổi dậy thì, chăm sóc vệ sinh cá nhân và phòng ngừa nguy cơ bạo lực, xâm hại. Các nội dung được xây dựng bởi Cuc Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, bảo đảm tính khoa học và phù hợp với lứa tuổi.

Một điểm khác biệt của chương trình là việc lồng ghép thông tin về Tổng đài Điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Thông qua các buổi hội thảo, nữ sinh được giới thiệu về quyền được bảo vệ của trẻ em cũng như cách tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn hoặc cần tư vấn tâm lý.

Các nữ sinh tham gia chia sẻ, thảo luận trực tiếp với chuyên gia về các vấn đề tuổi dậy thì đang gặp phải. Ảnh: Diana

Bên cạnh đó, chuỗi hội thảo được tổ chức trong không gian mang màu sắc "tuổi teen", kết hợp âm nhạc, trò chơi tương tác và các phần hỏi - đáp trực tiếp với chuyên gia y tế hàng đầu. Cách tiếp cận gần gũi giúp nữ sinh dễ dàng chia sẻ những băn khoăn về tuổi dậy thì và tiếp nhận kiến thức tự nhiên.

"Chương trình là bước khởi đầu có ý nghĩa, góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường và hệ thống bảo vệ trẻ em, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển và mở rộng các hoạt động trong thời gian tới, qua đó hướng tới xây dựng môi trường học đường thân thiện và hỗ trợ thiết thực cho nữ sinh vị thành niên", ông Nguyễn Công Hiệu - Quản lý Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, cho biết.

Nhiều nữ sinh cho biết thông qua chương trình, các em hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ thể, biết chăm sóc đúng cách, bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bạo lực và xâm hại, cũng như cảm thấy tự tin hơn trong giai đoạn dậy thì.

Mô hình "Góc nữ sinh" là một giải pháp thiết thực, góp phần tạo ra môi trường học đường thân thiện cho các học sinh nữ. Ảnh: Diana

Ngoài các buổi hội thảo, chương trình còn triển khai mô hình "Góc nữ sinh học đường" tại phòng y tế trường học. Tại đây, nữ sinh được tiếp cận các tài liệu giáo dục giới tính phù hợp lứa tuổi do Bộ Y tế ban hành, đồng thời nhận hỗ trợ trong những "tình huống đột xuất" trong giờ học. Theo kế hoạch, "Góc nữ sinh học đường" sẽ được nhân rộng tại 20 tỉnh, thành phố, bao gồm cả khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới, với mục tiêu hỗ trợ hơn 100.000 nữ sinh đến năm 2027.

Đại diện Diana cho biết, giáo dục giới tính cho trẻ em gái vị thành niên là một trong những trọng tâm trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thông qua việc đồng hành cùng nhà trường, ngành y tế và hệ thống bảo vệ trẻ em, Diana mong muốn góp phần xây dựng môi trường học đường hỗ trợ sự phát triển toàn diện của nữ sinh Việt Nam.

(Nguồn: Diana)