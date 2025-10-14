Diamond Sky sở hữu 4 lớp cảnh quan giữa lòng TP HCM

Diamond Sky tại Van Phuc City sở hữu 4 lớp xanh gồm sông, hồ, công viên - tiện ích nội khu và không gian sống, hướng đến dòng căn hộ xanh hạng sang giữa lòng đô thị.

Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng quý IV/2024 từ Batdongsan, 86% người Việt tham gia khảo sát cho biết quan tâm đến bất động sản xanh, 94% sẵn sàng chi trả cao hơn 5-10% cho những dự án có không gian sống trong lành và quy hoạch bền vững. Trong khi đó, diện tích cây xanh bình quân tại TP HCM hiện chỉ đạt khoảng 0,5 m2 mỗi người, thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Trong bối cảnh nhu cầu sống xanh được ưu tiên, Diamond Sky với 4 lớp cảnh quan đáp ứng kỳ vọng của cư dân ngay giữa lòng đô thị mà không cần rời xa trung tâm.

Phối cảnh dự án Diamond Sky tại trung tâm Van Phuc City. Ảnh: VPG

Diamond Sky nằm trong quần thể Van Phuc City - khu đô thị tọa lạc ngay bên dòng sông Sài Gòn - lớp cảnh quan lớn nhất. Dự án thụ hưởng dải công viên ven sông dài khoảng 3,4 km của toàn khu; mang đến tầm nhìn khoáng đạt. Lớp cảnh quan này không chỉ là "lá chắn xanh" mà còn giúp gia tăng giá trị bất động sản cho toàn khu vực.

Kế tiếp, đối diện dự án là hồ Đại Nhật rộng 16 ha, giữ vai trò điều hòa vi khí hậu và tạo trục cảnh quan trung tâm. Theo đơn vị phát triển, việc bố trí mặt nước quy mô lớn giúp tối ưu thông gió, giảm bức xạ nhiệt và mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng quanh hồ.

Phối cảnh không gian xanh và hệ tiện ích bao quanh dự án. Ảnh: VPG

Ngay bên dưới chân tòa tháp là lớp cảnh quan thứ ba - quần thể tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản. Hệ thống này gồm chuỗi công viên chủ đề, trung tâm thương mại, trường học và bệnh viện quốc tế... với đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho cư dân trong vài bước chân.

Lớp cảnh quan thứ tư chính là không gian sống bên trong 296 căn hộ cao cấp của Diamond Sky. Các căn có diện tích khoảng 64-350 m2, tối ưu mảng kính và thông gió tự nhiên để tối ưu hóa tầm nhìn ba lớp cảnh quan bên ngoài. Thiết kế bên trong căn hộ mang đậm dấu ấn cá nhân hóa, đề cao tính riêng tư cho chủ sở hữu.

Trung tâm thương mại 30.000m2 ở 3 tầng khối đế. Ảnh: VPG

Diamond Sky có quy mô gần 2 ha, mật độ xây dựng thấp, hướng đến không gian sống gắn kết thiên nhiên, phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh mà TP HCM đang theo đuổi. Đây là tòa căn hộ cao tầng đầu tiên của Van Phuc Group tại TP HCM cũng như khu đô thị Vạn Phúc. Doanh nghiệp kỳ vọng dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn thu hút giới đầu tư nhờ vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và tiềm năng tăng giá.

Song Anh