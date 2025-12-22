Diamond Sky mang đến không gian sống như nghỉ dưỡng giữa đô thị

Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Sky sở hữu hệ tiện ích nội khu và thừa hưởng hệ sinh thái khu đô thị Vạn Phúc, hướng đến phong cách sống nghỉ dưỡng cho cư dân.

Sự thay đổi trong nhu cầu sống của cư dân đô thị đang góp phần định hình lại cách các dự án nhà ở được phát triển. Thay vì chỉ quan tâm đến vị trí hay diện tích căn hộ, người mua ngày càng chú trọng đến trải nghiệm sống, môi trường sinh hoạt và khả năng tái tạo năng lượng ngay trong không gian ở.

Báo cáo Asia-Pacific Residential Outlook 2024 của CBRE cho thấy, sau Covid-19, hơn 60% người mua nhà tại các đô thị lớn ưu tiên những dự án có không gian xanh, tiện ích chăm sóc sức khỏe và khu sinh hoạt chung. Knight Frank cũng nhận định mô hình sống gắn với trải nghiệm nghỉ dưỡng trở thành xu hướng phát triển chủ đạo của phân khúc nhà ở cao cấp tại các đô thị lớn.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế và nhịp sống đô thị hóa, những dự án có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, thư giãn và cân bằng cuộc sống được đánh giá cao. Diamond Sky do Van Phuc Group phát triển cũng theo định hướng này, chú trọng sự hài hòa giữa không gian sống hiện đại và chất lượng môi trường sinh hoạt.

Phối cảnh dự án Diamond Sky. Ảnh: VPG

Dự án gồm hai tòa tháp cao tầng với 296 căn hộ và 7 căn shophouse, mật độ xây dựng khoảng 40%. Thiết kế căn hộ ưu tiên ánh sáng tự nhiên, ban công rộng và mặt bằng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của các gia đình đô thị.

Hệ thống tiện ích nội khu được xem là một trong những yếu tố tạo nên trải nghiệm sống khác biệt tại Diamond Sky. Các không gian sinh hoạt chung được bố trí đan xen với mảng xanh, góp phần tạo cảm giác tách biệt tương đối với nhịp sống bên ngoài. Ba tầng khối đế của dự án được quy hoạch thành trung tâm thương mại quy mô khoảng 30.000 m2, tích hợp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Song song đó, các không gian rèn luyện thể chất, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng được thiết kế để phục vụ nhu cầu sử dụng thường xuyên, đồng thời khuyến khích sự kết nối giữa các cư dân. Việc tổ chức tiện ích theo hướng tập trung và liền mạch giúp hình thành thói quen sinh hoạt thuận tiện, giảm sự phụ thuộc vào việc di chuyển xa trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc.

Khối đế thương mại đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí, dịch vụ của cư dân. Ảnh: VPG

Yếu tố cảnh quan đóng vai trò quan trọng trong tổng thể không gian sống của dự án. Các khu cây xanh, lối dạo bộ và khu thể thao được bố trí bao quanh tòa tháp, cùng tầm nhìn mở ra sông Sài Gòn và hồ Đại Nhật rộng 16 ha. Sự kết hợp giữa mặt nước và mảng xanh mang lại cảm giác thoáng đãng, thư thái, thường thấy tại các khu nghỉ dưỡng ven sông.

Lợi thế này được củng cố khi Diamond Sky nằm trong tổng thể khu đô thị Van Phuc City, nơi sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Các công trình như quảng trường nhạc nước, công viên giải trí, bến du thuyền Marina Royal cùng hệ thống giáo dục và y tế quốc tế góp phần hình thành không gian sống khép kín.

Về vị trí, Diamond Sky tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City, trên mặt tiền quốc lộ 13 - trục giao thông kết nối khu Đông Bắc TP HCM. Từ dự án, cư dân di chuyển thuận tiện đến sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm quận 1 cũ và các đô thị lân cận. Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 60 m với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Theo các chuyên gia, bất động sản nằm trên các trục giao thông được nâng cấp thường ghi nhận mức tăng giá trong giai đoạn thi công và hoàn thiện. Bên cạnh đó, tuyến Metro 3B dự kiến có điểm dừng trước cổng Van Phuc City được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho khả năng kết nối và giá trị của khu vực.

Tiến độ thi công dự án tháng 12. Ảnh: VPG

Diamond Sky do Van Phuc Group phát triển, đơn vị có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Sau lễ khởi công vào tháng 8, công trình đã hoàn thành giai đoạn ép cọc móng và đang triển khai thi công phần hầm.

Song Anh