Diamond Sky hưởng lợi hạ tầng, tiện ích khu đô thị Van Phuc City

Thuộc khu đô thị Van Phuc City, Diamond Sky vừa thuận tiện kết nối trung tâm TP HCM, vừa hưởng lợi từ hệ tiện ích nội khu như bến du thuyền, quảng trường nhạc nước, công viên ven sông.

Diamond Sky gồm hai tòa căn hộ cao tầng tại khu đô thị Van Phuc City, phía Đông Bắc TP HCM, trên trục quốc lộ 13 (đang mở rộng thành đại lộ 60 m). Vị trí này cho phép cư dân di chuyển khoảng 10 phút để đến trung tâm quận 1, quận 3 cũ cũng như sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng và tiện ích đã hình thành tại Van Phuc City. Trong khuôn viên đô thị rộng hơn 198 ha, các tiện ích công cộng đa dạng như bến du thuyền, phố đi bộ châu Âu, quảng trường nhạc nước, công viên ven sông và khu vui chơi giải trí đã đi vào vận hành. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp nâng giá trị bất động sản trong khu vực.

Diamond Sky là tòa cao tầng nằm trong khu đô thị Van Phuc City. Ảnh: VPG

Khối đế của Diamond Sky được quy hoạch thành trung tâm thương mại, cung cấp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giải trí. Với lợi thế nằm giữa cộng đồng dân cư đã về ở đông đúc tại Van Phuc City, công trình kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn mới, bổ sung thêm tiện ích cho toàn khu.

Chủ đầu tư kỳ vọng, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại TP HCM tiếp tục khan hiếm, Diamond Sky sẽ bổ sung thêm lựa chọn nhà ở cho người mua đang tìm kiếm không gian sống gắn liền với môi trường tự nhiên và hạ tầng đồng bộ, đồng thời thu hút nhóm khách hàng muốn gắn bó lâu dài và khai thác kinh doanh.

Trung tâm thương mại Diamond Sky mang đến trải nghiệm tiện ích đa dạng. Ảnh: VPG

Diamond Sky cũng là dự án nhà ở đầu tiên thuộc dòng căn hộ cao tầng của Van Phuc Group, nằm trong chiến lược phát triển tổng thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm bất động sản tại khu đô thị của tập đoàn.

Dự án được khởi công hồi đầu tháng 8.

Không gian sống sang trọng tại Diamond Sky. Ảnh: VPG

Van Phuc City với vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD là một trong những đô thị ven sông lớn nhất TP HCM. Nơi đây được quy hoạch thành hệ sinh thái đa chức năng gồm công viên, hồ cảnh quan 16 ha, bến du thuyền, trường học, bệnh viện quốc tế.

Song Anh