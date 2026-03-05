Dự án Diamond Hill Thái Nguyên thi công đến tầng 30 trên tổng số 38 tầng mỗi tháp, dự kiến được bàn giao sớm.

Công trình phát triển theo mô hình tháp đôi, mỗi tòa cao 38 tầng, bổ sung nguồn cung căn hộ cho khu vực trung tâm. Theo đại diện chủ đầu tư, dự án đang trong giai đoạn thi công các tầng cao, tiến gần mốc hoàn thiện phần kết cấu trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại khu vực trung tâm có xu hướng gia tăng.

Tăng trưởng của bất động sản Thái Nguyên cũng gắn với triển vọng kinh tế của địa phương. Theo kịch bản tăng trưởng năm 2026, GRDP của tỉnh dự kiến tăng khoảng 11% so với năm 2025, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 135.000 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu thu hút thêm gần 1,5 tỷ USD vốn FDI và nâng kim ngạch xuất khẩu lên trên 33,5 tỷ USD. Động lực chính đến từ sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và bán dẫn, cùng với việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng logistics.

Song song, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực với 31 dự án mới, tổng vốn khoảng 4,4 tỷ USD. Quy hoạch 33 khu công nghiệp với diện tích khoảng 12.400 ha đang được triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Quá trình mở rộng sản xuất kéo theo sự gia tăng của lực lượng lao động kỹ thuật và chuyên gia. Điều này tạo thêm nhu cầu về nhà ở và lưu trú chất lượng cao, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị - nơi tập trung hạ tầng và dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, Diamond Hill Thái Nguyên được phát triển theo dòng căn hộ cao cấp, với hệ tiện ích đồng bộ và thiết kế chú trọng trải nghiệm sống. Dự án hướng tới nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư và tầng lớp trung lưu đang gia tăng tại địa phương.

Theo chủ đầu tư, dự án có mức giá từ khoảng 48,5 triệu đồng mỗi m2. Bên cạnh yếu tố vị trí trung tâm, Diamond Hill được vận hành bởi Savills, hướng tới tiêu chuẩn quản lý tương tự các dự án căn hộ cao cấp tại các đô thị lớn.

Ở góc độ khai thác, vị trí gần các khu công nghiệp được xem là lợi thế của dự án khi lượng chuyên gia đến làm việc dài hạn tại Thái Nguyên ngày càng tăng. Đồng thời, định hướng phát triển dịch vụ và du lịch của địa phương cũng góp phần tạo ra nhu cầu lưu trú ổn định.

Hiện cả hai tòa tháp của dự án thi công đến tầng 30, tiến gần mốc hoàn thiện kết cấu chính. Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và hạ tầng đô thị được cải thiện, các dự án nhà ở tại khu vực trung tâm sẽ có dư địa phát triển trong trung và dài hạn.

