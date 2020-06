Diamond Centery đầu tư tiện ích cho cư dân nhí

"Đa phần các bậc cha mẹ lựa chọn Diamond Centery vì muốn trẻ nhỏ được vui chơi học tập và phát triển trong không gian sống tốt nhất. Chúng tôi dành một phần diện tích lớn thiết kế các tiện ích chỉ dành riêng cho trẻ nhỏ. Cư dân sẽ không phải đi xa mà vẫn tìm kiếm những phút giây hạnh phúc quanh ngôi nhà mình", đại diện Diamond Centery nói.

Trải đều trên quỹ đất hơn 82ha, phân khu Diamond Centery thuộc khu đô thị Celadon City được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích đa dạng tại đây, gồm các trường học công lập và quốc tế, cơ sở y tế hiện đại, làng văn hóa 3 miền. Từ đó, chủ đầu tư mang đến một môi trường sống hiện đại, dịch vụ chất lượng từ y tế, giáo dục, văn hóa, thể chất cho các cư dân nhí. Đặc biệt, hệ thống an ninh 6 lớp sẽ giúp các bậc phụ huynh an tâm khi trẻ tự do vui chơi ở trong và ngoài Diamond Centery.

Một góc bể bơi dưới chân toàn căn hộ.

Ngoài hệ thống tiện ích đẳng cấp, Diamond Centery còn làm hài lòng các gia đình bởi mảng xanh rộng lớn. Trẻ nhỏ sẽ học tập, vui chơi dưới khuôn viên xanh mát, nhiều cây và thảm cỏ. Sau những giờ học ở trường, khi về đến nhà, trẻ có thể vui đùa tại những khu vườn, hay tham gia các trò chơi sáng tạo.

"Không gian ở đây hoàn toàn yên tĩnh và gần gũi thiên nhiên. Cư dân sẽ nghe thấy tiếng ve vào buổi chiều mùa hè, học cắm trại nơi hồ cát nhân tạo. Trẻ có cơ hội kết nối với cộng đồng cư dân thân thiện quanh mình, làm quen với bạn bè, hàng xóm, kết nối tình cảm láng giềng", đại diện dự án chia sẻ.

Một khu vui chơi dành cho các gia đình và trẻ nhỏ tại Diamond Centery.

Mong muốn trẻ em phát triển tư duy sáng tạo ngay từ nhỏ, chủ đầu tư Gamuda Land đã bố trí những sân chơi sáng tạo và hồ cát nhân tạo để cư dân nhí thỏa sức vui đùa mỗi ngày. Đơn vị phát triển Diamond Centery còn bố trí các khu vui chơi trong nhà, thư viện sách để phục vụ nhu cầu tìm hiểu tri thức, vận động trong nhà khi thời tiết xấu.

"Trải nghiệm một tuổi thơ hạnh phúc trong một không gian sống tối ưu giúp thắt chặt tình cảm gia đình, phát huy trí tưởng tượng. Tôi thấy con cái khi học hỏi từ thiên nhiên sẽ được trang bị một nền tảng thể chất, trí tuệ và cảm xúc tốt hơn", chị Hoài An, một cư dân lựa chọn Diamond Centery chia sẻ.

Phòng vui chơi và đọc sách trong nhà.

Đối với các nước phát triển, trẻ em được đào tạo toàn diện từ kiến thức, kỹ năng cho đến hành vi ngay từ những giai đoạn đầu đời. Trong đó, kiến thức từ môi trường sống tự nhiên rất quan trọng.

Điều này cũng phần nào lý giải cho xu hướng nhiều người đi mua nhà, nhất là đối với các gia đình trẻ, thường ưu tiên chọn nơi có không gian sống thoải mái, môi trường sống văn minh. Theo chuyên gia, những trẻ em có điều kiện sinh hoạt, vui chơi trong không gian trong lành thường ít bị các tật về mắt như cận - loạn thị, ít bị tự kỉ hoặc các chứng rối loạn về tinh thần, hội chứng thiếu tập trung cũng như các vấn đề khác về thể chất như béo phì, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, tuần hoàn.

Bên cạnh môi trường sống trong lành, trẻ em còn cần được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục có chất lượng để có được sự khởi đầu tốt nhất. Khi quyết định nơi an cư cho gia đình, các bậc phụ huynh hiện nay đánh giá môi trường sống gần gũi thiên nhiên và các tiện ích phù hợp cho con trẻ là yếu tố hàng đầu.

Thành Dương