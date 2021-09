'Diageo Việt Nam ưu tiên lợi ích cộng đồng để cùng vượt dịch'

Diageo Việt Nam vừa nhập khẩu và tặng gói thiết bị y tế khoảng 3 tỷ đồng tại TP HCM, Hà Nội, Ninh Thuận để cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh.

Tiếp nối hoạt động ủng hộ quỹ vaccine Covid-19 cho cộng đồng, Công ty Diageo Việt Nam trao tặng lô thiết bị y tế gồm 50 máy tạo oxy, 8.000 máy đo nồng độ oxy trong máu cho các cơ sở y tế, góp phần phòng chống Covid-19. Ông Nguyễn Anh Thi - Tổng giám đốc Diageo Việt Nam, có những chia sẻ về hoạt động đưa trang thiết bị y tế về Việt Nam kịp thời trong bối cảnh hiện tại để hỗ trợ cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Thi -Tổng giám đốc Diageo Việt Nam.

- Vì sao Diageo Việt Nam đẩy mạnh hoạt động tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch trong thời điểm này thưa ông?

- Đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 4 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam gây ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Từ đô thị sầm uất nhộn nhịp, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nay thành phố hơn 10 triệu dân vắng lặng, phần lớn các hoạt động hầu như ngưng trệ. Đối nghịch với cảnh tượng đó là tình trạng quá tải bệnh nhân và người nghi nhiễm tại các bệnh viện, cơ sở cách ly.

Chúng tôi thấu hiểu sự phức tạp của đại dịch, nỗi lo lắng, bất an của người dân và áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội, nhất là các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ. Diageo mong muốn chung tay cùng với lực lượng tuyến đầu trong thời điểm cam go này. Chúng tôi đã liên hệ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đề xuất hỗ trợ.

Qua trao đổi và tìm hiểu tình hình cụ thể tại TP HCM, chúng tôi nhận thấy các thiết bị y tế như máy tạo ôxy, đo nồng độ ôxy trong máu là những thiết bị cần thiết cho điều trị Covid-19. Diageo đã nhập khẩu các thiết bị y tế này và vận chuyển về Việt Nam đến tận các cơ sở y tế đang thiếu.

Diageo bỏ ra nhiều công sức hơn rất nhiều so với đóng góp bằng tiền để đưa thiết bị y tế về nhanh nhất, có nghĩa là sẽ có nhiều người bệnh được cứu chữa kịp thời. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện phương án này bởi lợi ích của cộng đồng được ưu tiên cao nhất.

- Công ty làm cách nào đưa thiết bị y tế về Việt Nam trong 2 tuần khi dịch bệnh vẫn phức tạp trên thế giới?

- Người Việt có câu "cứu người như cứu hỏa". Diageo đã hành động theo tinh thần như vậy. Ngay khi nhận được công văn chấp thuận từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân sự Diageo gấp rút vào cuộc nhằm đưa trang thiết bị về Việt Nam trong thời gian sớm nhất từ giấy phép nhập khẩu y tế, tìm nguồn cung thiết bị y tế đáng tin cậy, vận chuyển trong lúc hạn chế giao thương... Chúng tôi cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc tìm mua thiết bị y tế đang rất khan hiếm trong bối cảnh nhiều nước khác cũng bị Covid-19 tấn công.

Các bộ phận, đầu mối của công ty tại Việt Nam, Vương quốc Anh và các đối tác đã kết nối, làm việc liên tục trong suốt 2 tuần. May mắn là chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, các cơ quan hữu quan ở Việt Nam, các đối tác trong và ngoài nước. Thiết bị y tế đến kho ở sân bay được vận chuyển nhanh đến các cơ sở y tế tại 6 quận của TP HCM. Có thể nói, chưa bao giờ Diageo thực hiện một chuyến nhập khẩu nhanh chóng với sự tham gia của nhiều đơn vị trong và ngoài nước như vậy.

Thiết bị y tế do Diageo Việt Nam ủng hộ được vận chuyển khẩn trương đến các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn TP HCM.

- Các thiết bị mà Diageo ủng hộ cho các cơ sở y tế giúp ích gì cho y bác sĩ, bệnh nhân?

- Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19, Diageo đã nhập khẩu từ các nhà cung cấp uy tín quốc tế 50 máy tạo oxy, 8.000 máy đo nồng độ oxy trong máu. Máy tạo oxy sử dụng để cung cấp oxy cho bệnh nhân mắc Covid 19 thay cho oxy hóa lỏng hay bình oxy. Máy đo nồng độ oxy trong máu dùng để theo dõi tình trạng của các bệnh nhân Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao, những người có bệnh lý về tim phổi... tại bệnh viện hoặc ngay tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong tình hình hiện nay, các thiết bị này rất phù hợp để sử dụng theo dõi, điều trị F0 tại nhà và tuyến cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối, góp phần thực hiện mục tiêu giảm số lượng ca chuyển biến nặng, tăng số lượng ca khỏi bệnh.

- Trong nội bộ, công ty có những thay đổi gì trong hoạt động để phù hợp với tình hình hiện nay?

- Đại dịch ảnh hưởng đến phần lớn các doanh nghiệp và Diageo không ngoại lệ. Ngay từ khi Covid-19 bùng phát, Diageo đã đặt ra ưu tiên hàng đầu là sức khỏe, an toàn của toàn thể nhân viên và gia đình của họ... Tất cả nhân viên của chúng tôi đều làm việc tại nhà để giảm thiểu rủi ro. Công ty đã chủ động lập kế hoạch sẵn sàng ứng phó với Covid-19 để có thể chăm sóc, đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân viên và gia đình trong thời gian dịch bệnh, hạn chế tác động không mong muốn.

Ví dụ công ty cung cấp gói khám chữa bệnh trực tuyến cho toàn thể nhân viên và gia đình trong thời dịch, cung cấp địa điểm hỗ trợ cách ly an toàn nếu chẳng may nhân viên hay người thân bị nhiễm bệnh. Chúng tôi cũng hỗ trợ các thiết bị y tế như máy tạo oxy và máy đo nồng độ oxy trong máu để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp... cùng với nhiều gói hỗ trợ khác. Công ty luôn sát cánh cùng toàn thể nhân viên của mình, các đối tác kinh doanh, khách hàng và cả cộng đồng để cùng vượt qua đại dịch.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc tại TP HCM (bên trái) nhận thiết bị y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ngày 16/8/2021.

Trước đó, Diageo đã đóng góp vào Quỹ vaccine do báo Tuổi Trẻ kêu gọi từ tháng 3 năm nay nhằm chung tay cùng với Chính phủ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho cộng đồng. Việc tiêm vaccine rộng rãi góp phần sớm tạo ra môi trường an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Diageo Việt Nam lựa chọn áp dụng những sáng kiến, kinh nghiệm của Diageo tại Anh Quốc và tại các quốc gia khác để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình ở Việt Nam.

- Ông đánh giá thế nào vai trò và cách thức hỗ trợ cộng đồng của các doanh nghiệp đối với công tác phòng chống Covid- 19 tại Việt Nam?

- Tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp đã thể hiện vai trò rất tích cực trong hỗ trợ cộng đồng với cách thức đa dạng. Nhiều doanh nghiệp đã đóng góp tài chính đáng kể vào Quỹ vaccine cho cộng đồng của Chính phủ, ủng hộ sản phẩm, thiết bị bảo hộ cho y bác sĩ, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm... cho người dân.

Tôi cho rằng mọi đóng góp bằng bất kỳ hình thức nào đều có ý nghĩa và sẽ tốt nhất khi đúng thời điểm, đúng người cần. Đó là lý do vì sao Diageo đã cố gắng nhập khẩu thiết bị y tế để trao tặng cho các cơ sở y tế tại vùng tâm dịch. Dù dịch bệnh tại Việt Nam và trên thế giới còn rất khó lường, tôi và đội ngũ Diageo tin tưởng vào sự quyết tâm, chung tay của người dân Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp cùng Chính phủ Việt Nam sẽ nhanh chóng chặn đứng Covid-19, đưa cuộc sống bình yên trở lại với cộng đồng.

Ngọc An