Địa phương nêu vướng mắc giải ngân gói 62.000 tỷ đồng

Các lãnh đạo địa phương cho biết khó xác định đúng lao động cần hỗ trợ và thiếu nguồn lực để trợ cấp cho hàng trăm nghìn người.

Tại hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 vào chiều 27/6, ông Nguyễn Văn An (Phó giám đốc Sở Lao động Đà Nẵng) nói: "Lao động tự do được yêu cầu chứng minh thu nhập thấp song mức nào là thấp nên chúng tôi khó giám sát".

Ngoài ra, ông An cho rằng, nhiều người như thợ sửa xe, cơ khí, lái xe taxi, buôn bán nhỏ... cũng rất khó khăn nhưng lại không nằm trong diện được hỗ trợ. Chính phủ cho phép tỉnh tự quyết hỗ trợ những người này song trên thực tế có địa phương làm, có địa phương không.

Ông Bùi Đình Long (Phó chủ tịch UBND Nghệ An) cũng nhận định, khó xác định lao động tự do đạt tiêu chí như thế nào thì mới được nhận hỗ trợ. Tỉnh coi đây là việc rất dễ bị trục lợi nên đã hướng dẫn cụ thể xuống các xã. Dù vậy, ông vẫn đề nghị các bộ hướng dẫn chi tiết hơn nữa. Cho hay Nghệ An có gần 700.000 người cần hỗ trợ 750 tỷ đồng, việc chi trả một nửa số tiền này là rất lớn với tỉnh, Nghệ An muốn trung ương hỗ trợ thêm.

Ông Huỳnh Ngọc Anh (Giám đốc Sở Lao động Đăk Nông) cho hay nhiều hộ kinh doanh đăng ký thuế ở tỉnh khác nên "khó xác định thu nhập giảm sâu. Điều này khiến địa phương "lăn tăn".

Lao động bốc vác tại chợ Long Biên nằm trong diện được trợ cấp khó khăn. Ảnh: Thanh Huế.

Đối với lao động trong doanh nghiệp, ông Ngô Văn Quý (Phó chủ tịch UBND Hà Nội) nêu người bị tạm hoãn hợp đồng, không hưởng lương muốn được hưởng trợ cấp phải có xác nhận làm việc trong các doanh nghiệp không có doanh thu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất một bộ phận nhỏ nên lao động không được hưởng dù khó khăn. Thành phố kiến nghị cần hỗ trợ cho các lao động diện này.

Ông băn khoăn các lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc một tháng trở lên song doanh nghiệp chưa kịp báo dừng đóng bảo hiểm xã hội thì chưa biết có được hỗ trợ không, bởi theo quy định cơ quan bảo hiểm phải xác nhận dừng đóng bảo hiểm.

Ngoài ra, những doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội song các nhà máy ở các tỉnh khác cũng gây khó xử lý cho cơ quan chức năng, chưa rõ đơn vị chi nhánh nhận hỗ trợ tại đâu.

Thống kê sơ bộ trên địa bàn Hà Nội có trên 1,4 triệu người dân cần hỗ trợ với kinh phí trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó nhóm người nghèo, người có công là trên 414.000 người dự kiến nhận 505 tỷ đồng và 1,063 triệu lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, dự kiến sẽ nhận 3.023 tỷ đồng. Lãnh đạo Hà Nội kiến nghị trung ương hỗ trợ thêm để chi trả cho người khó khăn; đồng thời cho Chủ tịch thành phố ủy quyền phê duyệt quyết định chi trả cho cấp quận huyện để đẩy nhanh việc hỗ trợ cho người dân.

Trước các ý kiến trên, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, các địa phương Hà Nội và Nghệ An cần chủ động nguồn lực hiện có của địa phương để hỗ trợ người dân. Nếu địa phương khó khăn không thể bố trí vốn thì báo cáo để Bộ Tài chính trình các cấp có thẩm quyền.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cho biết, sau hội nghị, các bộ tiếp tục có thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền để các địa phương thực hiện. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ lập đường dây nóng, lập trang điện tử giải đáp chính sách. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh phải chịu trách nhiệm với Chính phủ, Hội đồng nhân dân về việc xác định đúng đối tượng, nên việc ủy quyền cấp dưới phê duyệt hay không do lãnh đạo tỉnh tự quyết.

"Nhiều người đang khao khát mong chờ, khi người ta đói thì phải hỗ trợ ngay, đây không phải tinh thần trách nhiệm mà còn là trái tim của chúng ta", ông Dung nói.

Bộ trưởng Dung nhấn mạnh: "Gói an sinh dành cho người nghèo rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn đừng để "dê gà nhà đi lạc đường", đừng để ai bị xử lý kỷ luật, vì đây sẽ là nỗi nhục. Các đơn vị phải kiểm tra thật kỹ để không xảy ra tiêu cực".

Bộ trưởng cũng lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tham gia giám sát ngay từ khâu kê khai người hưởng, sau đó giám sát từng gói theo chuyên đề. Ở doanh nghiệp, công đoàn tham gia ngay từ đầu. Ngoài ra, các địa phương cần giám sát để doanh nghiệp không tranh thủ thời cơ ngừng hợp đồng, ngừng việc gây khó khăn cho lao động để đẩy việc hỗ trợ cho Chính phủ.

Trước đó ngày 10/4, Chính phủ ban hành nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Khoảng 20 triệu người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ của gói 62.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng, gồm 22.000-23.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 13.000-14.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Đoàn Loan