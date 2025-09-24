Địa ốc Thủy Nguyên đón lực đẩy từ các khu công nghiệp

Hạ tầng giao thông, công nghiệp mở rộng tạo thành nguồn lực góp phần thúc đẩy nhu cầu nhà ở và thương mại dịch vụ tại Thủy Nguyên.

Thủy Nguyên nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hải Phòng, gần cảng nước sâu Lạch Huyện và sân bay quốc tế Cát Bi, kết nối thuận tiện với Hà Nội qua quốc lộ 5, quốc lộ 10, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, với Quảng Ninh qua cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Bên cạnh đó, loạt công trình trọng điểm như cầu Nguyễn Trãi, cầu Lại Xuân, đại lộ 359C, tuyến đường ven sông... được đầu tư, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủy Nguyên về khu trung tâm nội thành còn khoảng 10-15 phút, đồng thời mở thêm trục kết nối đến các khu, cụm công nghiệp. Nhiều tuyến hiện hữu cũng được cải tạo, mở rộng, gồm quốc lộ 10, tỉnh lộ 359, tỉnh lộ 352, đường Đỗ Mười kéo dài... Hạ tầng giao thông đi trước tạo tiền đề để khu vực này thuận lợi đón dòng vốn sản xuất mới.

Tính đến cuối năm 2024, Thủy Nguyên có 2.056 doanh nghiệp đang hoạt động (đứng thứ 3 toàn Hải Phòng), tổng doanh thu gần 53.000 tỷ đồng. Trên địa bàn, khu công nghiệp VSIP quy mô khoảng 1.600 ha tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động, trở thành cực tăng trưởng công nghiệp chủ lực.

Ngoài ra, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đang đẩy nhanh mở rộng giai đoạn 2. Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng cũng thông qua nghị quyết thu hồi 204 ha đất để triển khai giai đoạn 1 khu công nghiệp Thủy Nguyên sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Việc chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng đồng bộ hướng đến hình thành một cực công nghiệp theo hướng quốc tế hóa, bền vững và bài bản.

Người lao động đang làm việc trong khu công nghiệp tại Thủy Nguyên. Ảnh: Shutterstock

Theo các chuyên gia, công nghiệp phát triển, thu nhập dân cư cải thiện kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại - dịch vụ và tiện ích đô thị. Lực lượng chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý về làm việc tại các khu công nghiệp gia tăng cũng đi kèm những nhu cầu về môi trường sống có quy hoạch, tiện ích đồng bộ, khả năng kết nối đa điểm và không gian xanh, giải trí phù hợp.

Vlasta - Thủy Nguyên được xây dựng nhằm đón làn sóng cư dân này. Theo đơn vị phát triển Văn Phú, dự án nằm trên trục 359C, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp khu công nghiệp VSIP và trung tâm hành chính - chính trị TP Hải Phòng, đồng thời thuận lợi di chuyển qua quốc lộ 10, tỉnh lộ 359 đến các khu vực nội thành và lân cận.

Mới đây, dự án ra mắt phân khu Phú Quý với đa dạng sản phẩm như hybrid home (căn hộ đa năng, dưới 70 m2), signature home (nhà vườn 80-90 m2) và bazaar home (nhà phố trên 90 m2). Trong đó, signature home là sản phẩm nhà phố vườn với mặt trước tiếp giáp trục phố, mặt sau là công viên hơn 1.500 m2. Bazaar home có lợi thế thương mại với mặt tiền lên đến 21 m, phù hợp kinh doanh, cho thuê hoặc khai thác dịch vụ. Chủ đầu tư đánh giá cao địa thế "tựa sơn hướng thủy" của phân khu này.

Signature home sở hữu công viên rộng hơn 1.500 m2 sau nhà. Ảnh: Vlasta Thủy Nguyên

Sự xuất hiện của các dự án có quy hoạch tổng thể, sản phẩm đa công năng được kỳ vọng bổ sung nguồn cung phù hợp dòng nhân lực chất lượng cao tại Thủy Nguyên.

"Về dài hạn, nếu tiến độ hạ tầng liên vùng tiếp tục bám kế hoạch và các khu công nghiệp mở rộng đúng lộ trình, thị trường bất động sản khu vực này có dư địa tăng trưởng nhờ nhu cầu ở thực và hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khu công nghiệp", đại diện Văn Phú kỳ vọng.

Song Anh