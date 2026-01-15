Địa ốc phía Đông TP HCM thêm khả năng kết nối

Ba dự án cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2 và Long Hưng đồng loạt khởi công trong tháng 1/2026, tăng kết nối TP HCM - Đồng Nai, mở dư địa tăng trưởng cho bất động sản.

Ngày 15/1, TP HCM và Đồng Nai đồng loạt triển khai ba dự án cầu trọng điểm gồm Cát Lái, Phú Mỹ 2 và Long Hưng (Đồng Nai 2). Đây là một trong những dịp hiếm hoi các công trình kết nối liên vùng có quy mô lớn được khởi công cùng thời điểm, tạo nên mạng lưới hạ tầng đồng bộ cho khu vực phía Đông.

Ba dự án này giữ vai trò then chốt trong việc kết nối TP HCM với Đồng Nai - hai trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị lớn. Cầu Cát Lái, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18.300 tỷ đồng, thay thế phà hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM sang Nhơn Trạch từ 45 phút xuống khoảng 20 phút. Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2), tổng vốn 11.495 tỷ đồng, mở thêm trục kết nối trực tiếp từ khu vực Long Hưng (Biên Hòa cũ) sang TP Thủ Đức cũ. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2, với tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng, kết nối khu Nam TP HCM với Nhơn Trạch, đồng thời chia sẻ áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu.

Ba dự án cầu lớn kết nối TP HCM, Đồng Nai đồng loạt động thổ. Ảnh: Nam Long

Việc ba cây cầu đồng loạt triển khai giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Đông, kết nối trực tiếp với các trục hạ tầng lớn như Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay quốc tế Long Thành. Từ đó, khu vực hình thành hành lang giao thương liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Thực tế tại nhiều thị trường cho thấy, hạ tầng giao thông là yếu tố dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng bất động sản. Khi các công trình trọng điểm bước vào giai đoạn thi công hoặc hoàn thiện, giá trị bất động sản tại khu vực hưởng lợi thường tăng trước khi hạ tầng chính thức vận hành.

Dự án Izumi City nằm bên sông Đồng Nai, ngay nút giao của các tuyến hạ tầng huyết mạch. Ảnh: Nam Long

Tại phía Đông TP HCM và Đồng Nai, loạt dự án hạ tầng đang đồng thời triển khai tạo nên hiệu ứng cộng hưởng. Không chỉ cải thiện kết nối nội vùng, các cây cầu mới mở ra khả năng tiếp cận nhanh hơn tới sân bay Long Thành - trung tâm hàng không quốc tế trong tương lai. Các chuyên gia, nhà đầu tư cho rằng đây là yếu tố nền tảng giúp khu vực duy trì tăng trưởng.

Theo ghi nhận thị trường, giá bất động sản khu Đông TP HCM và Đồng Nai trong năm 2025 có xu hướng tăng. Trong đó các dự án nằm trên trục kết nối hạ tầng lớn ghi nhận mức quan tâm cao hơn mặt bằng chung. Khi ba cây cầu bước vào giai đoạn thi công đồng loạt, dư địa tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, đặc biệt tại các khu đô thị quy mô lớn, có quy hoạch bài bản.

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản vận hành trong bối cảnh các quy định mới từ Luật Đất đai sửa đổi và Luật Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực. Các chuyên gia, nhà đầu tư đều nhận định xu hướng chung là dòng tiền dịch chuyển về các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ rõ ràng và khả năng khai thác thực tế.

Elyse Island, một trong những dự án trọng điểm của Nam Long nằm trên đảo Đại Phước, hưởng lợi từ các dự án hạ tầng giao thông liên vùng đang triển khai. Ảnh: Nam Long

Tại khu vực phía Đông, các đô thị tích hợp quy mô lớn, được phát triển đồng bộ về hạ tầng - tiện ích, đang thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn. Đơn cử như Izumi City 170 ha (Long Hưng) hay Elyse Island 45 ha (đảo Đại Phước). Đây là những dự án do Nam Long hợp tác đầu tư cùng các doanh nghiệp Nhật Bản hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị.

Trên quy mô 45 ha, Elyse Island được quy hoạch gồm các khu biệt thự, công trình công cộng, mảng xanh, mặt nước và hệ thống giao thông nội khu. Dự án phát triển theo định hướng "xanh - thiên nhiên - nghỉ dưỡng", hướng đến không gian sống chuẩn resort và riêng tư cho cộng đồng cư dân.

Trong khi đó, Izumi City 170 ha thu hút quan tâm nhờ vị trí ngay mặt tiền Hương Lộ 2 - Nam Cao, xã Long Hưng (Biên Hòa), kết nối thuận tiện với TP HCM và sân bay quốc tế Long Thành. Phân khu đầu tiên của Izumi City đã hoàn thành và đang bàn giao sổ hồng cho cư dân. Phân khu thứ hai Izumi Canaria đang mở bán, giá từ 7,2 tỷ đồng mỗi căn nhà phố; được giãn tiến độ thanh toán đến 36 tháng sau nhận nhà.

Theo nhiều nhà đầu tư, các dự án này thu hút nhờ nền tảng pháp lý, được bảo chứng bởi năng lực cùng kinh nghiệm của chủ đầu tư Nam Long và đối tác Nhật. Dự án còn có hệ tiện ích đồng bộ. Các dự án hưởng lợi trực tiếp từ cầu Long Hưng hay cầu Cát Lái, nằm trên trục kết nối trực tiếp giữa TP HCM và sân bay Long Thành.

Hoài Phương