Địa ốc lộ dấu hiệu giảm tốc

Nhu cầu tìm mua nhà đi xuống trên chợ online, giao dịch trực tiếp ở thị trường thứ cấp cũng chững lại và xuất hiện nhà đầu tư căn hộ cắt lỗ.

Báo cáo thị trường tháng 4/2022 của Batdongsan cho biết, tháng vừa qua, nhu cầu tìm kiếm thông tin nhà riêng giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức độ quan tâm đất nền bán trên cả nước giảm 18% so với tháng 3 và giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này cho thấy thị trường tài sản có biến động tâm lý nhanh chóng vì cuối quý I, lượt tìm kiếm đất nền trên cả nước vẫn tăng 4%.

Đơn vị này nhận định, tháng qua, các thông tin về vi phạm của các doanh nghiệp bất động sản lớn cùng với việc cơ quan quản lý siết chặt hơn quy định về thuế, kiểm soát phân lô, bán nền khiến người mua và nhà đầu tư bất động sản thận trọng hơn.

Không chỉ có thị trường online ghi nhận dấu hiệu giảm nhiệt, mua bán trực tiếp ở kênh thứ cấp cũng chững lại. Theo báo cáo tháng 4 của Công ty DKRA Việt Nam, thanh khoản đất nền trên thị trường thứ cấp nhà đầu tư mua đi bán lại hầu như không ghi nhận phát sinh nào trong tháng qua.

Nguyên nhân là mặt bằng giá đang bị đẩy lên cao khi thị trường TP HCM xuất hiện nhiều thông tin định hướng phát triển các huyện ngoại thành lên quận. Việc một số địa phương dừng cấp phép hoạt động tách thửa khiến nguồn cung đất nền sụt giảm mạnh có thể tác động đến lượng tiêu thụ sụt giảm theo trên thị trường thứ cấp.

Bất động sản khu Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, thị trường căn hộ cũng ghi nhận thanh khoản yếu. Quý I, toàn thành phố bán được 1.385 căn trong rổ hàng mới, giảm 68% so với lượng tiêu thụ quý IV/2021 (đạt 4.344 căn) và giảm gần 30% so với quý I/2021 (bán được 1.960 căn). Sức tiêu thụ nhà chung cư trong quý đầu năm nay thậm chí kém hơn cả giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh hồi năm ngoái.

Tương tự, báo cáo của CBRE Việt Nam cho biết lượng căn hộ tiêu thụ trong quý đầu năm tại TP HCM chỉ đạt khoảng 1.247 căn, sụt 78% so với quý trước và rớt 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát của VnExpress cũng cho thấy đến giữa quý II, thị trường căn hộ thứ cấp xuất hiện nhiều trường hợp nhà đầu tư F0 (mua nhà lần đầu) xả hàng do đuối tài chính. Khi hết hạn được ưu đãi lãi suất, đà bán lỗ mới bắt đầu xuất hiện. Mức độ cắt lỗ tuy chỉ dừng lại từ 50-200 triệu đồng nhưng diễn biến này cho thấy thị trường tiêu thụ nhà đang thiếu tính bền vững.

Trong tuần đầu tháng 5, các động thái siết tín dụng bất động sản, lãi suất tăng, giá bán neo cao, tâm lý người mua xuống thấp đang khiến các chủ đầu tư (doanh nghiệp phát triển nhà) có xu hướng chạy đua tung ra các gói ưu đãi, khuyến mãi khủng, giãn thanh toán trong thời gian dài để kích cầu. Đây là một biểu hiện của hình thức giảm giá gián tiếp hoặc giảm giá âm thầm (ngầm hiểu chứ không điều chỉnh giá bán trực tiếp).

Các chuyên gia bất động sản nhận định, những tín hiệu giảm tốc vừa mới xuất hiện cần được qua tâm cảnh báo sớm. Tính đến tháng 5 vẫn chưa xảy ra tình trạng giảm tốc kéo dài nên cần tiếp tục theo dõi trong thời gian còn lại của quý II để xác định xu hướng chung của thị trường thời gian tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn nhận, bất động sản đang chịu nhiều sức ép về pháp lý, siết tín dụng, thanh khoản thấp nên các bên tham gia thị trường đều bắt đầu thận trọng hơn.

Vũ Lê