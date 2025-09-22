Địa ốc Hưng Yên hưởng lợi từ tuyến đường gần 3.000 tỷ đồng

Hưng YênĐường Tân Phúc - Võng Phan tổng vốn gần 3.00 tỷ đồng dự kiến hoàn thành cuối tháng 9 mở ra kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Hưng Yên.

Với chiều dài gần 30 km, đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378) được xem là "trục xương sống" thứ ba của tỉnh Hưng Yên. Công trình đi qua địa bàn các xã Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ. Điểm đầu là nút giao Tân Phúc - quốc lộ 38, gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, điểm cuối nối vào ĐT.378. Tuyến có nhánh kết nối với quốc lộ 38B tại một số km.

Đến giữa tháng 8, dự án đạt khoảng 70% tiến độ thi công với các hạng mục đào nền các loại và trải vải địa kỹ thuật (hơn 26 km), đắp nền K98 (trên 22 km), thảm bê tông nhựa C19 (trên 15 km). Địa phương đang đẩy mạnh tiến độ nhằm đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 9.

Tuyến nhánh kết nối đường Tân Phúc - Võng Phan với cầu La Tiến, Hưng Yên sắp hoàn thành. Ảnh: An Housing

Các chuyên gia cho rằng, khi đi vào khai thác, công trình sẽ giúp Hưng Yên xóa nhòa khoảng cách vùng ven - trung tâm sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời mở ra hành lang kinh tế mới. Khi thời gian di chuyển rút ngắn, chi phí vận tải và logistics có cơ sở giảm, sức hút của địa phương với nhà đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ sẽ được cải thiện.

Sự lưu chuyển thuận lợi của hàng hóa, chuyên gia và lao động cũng là tiền đề để các cụm công nghiệp, trung tâm kho vận, khu đô thị dọc tuyến hình thành và phát triển, trong đó có xã Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ - nơi tuyến đường đi qua.

Được quy hoạch tại Ân Thi, The Gateway City trở thành điểm sáng nhờ vị trí chiến lược ngay cửa ngõ kết nối với tuyến Tân Phúc - Võng Phan. Khi tuyến đường đi vào vận hành, khả năng kết nối liên vùng của dự án được mở rộng, tạo điều kiện phát triển các hoạt động thương mại - dịch vụ và gia tăng giá trị sử dụng của sản phẩm bất động sản. Theo chủ đầu tư, hạ tầng hoàn thiện thường giúp cải thiện thanh khoản, nâng hiệu quả khai thác và tiệm cận kỳ vọng sinh lời.

Phối cảnh khu đô thị The Gateway City tại xã Ân Thi. Ảnh: An Housing

"Trước đây Hưng Yên chủ yếu được xem như khu vực giáp ranh Hà Nội; nay nhờ mạng lưới giao thông được đầu tư, địa phương này nhiều cơ hội trở thành điểm đến mới của dòng vốn", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Trong báo cáo về các thị trường địa ốc vệ tinh Hà Nội công bố tháng 5, Batdongsan thống kê Hưng Yên là địa phương được nhà đầu tư quan tâm thứ hai cả nước năm ngoái, sau Ninh Bình (Hà Nam cũ).

Dữ liệu từ chuyên trang này cho biết, giá đất tại xã Ân Thi tăng gần 105% trong vòng một năm qua, phổ biến ở mức 45 triệu đồng một m2. Hồi tháng 2, tại một phiên đấu giá đất ở khu vực ghi nhận mức giá trúng cao nhất là 120 triệu đồng một m2.

Dự án có quy mô gần 10 ha, vốn đầu tư hơn 737 tỷ đồng. Ảnh: An Housing

Hưng Yên là một trong những địa phương liên tục đón các ông lớn bất động sản trong nước và quốc tế rót vốn đầu tư trong năm nay. Vị trí giáp Hà Nội và được đầu tư về hạ tầng giúp tỉnh này trở thành điểm sáng về bất động sản. Tỉnh hiện có cao tốc 5B, quốc lộ 5 và tăng kết nối với Thủ đô qua vành đai 4, cầu Ngọc Hồi. Ở hướng Nam, Thủ tướng đã yêu cầu triển khai tuyến đường 10 làn nối TP Hưng Yên với khu vực Thái Bình cũ, liên thông các cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ và Ninh Bình - Hải Phòng.

Sự phát triển của thị trường bất động sản Hưng Yên còn gắn với động lực từ các khu công nghiệp. Theo quy hoạch, trên địa bàn tỉnh có 18 khu công nghiệp và 117 cụm công nghiệp, mục tiêu đến năm 2050, có 35 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.000 ha. Tính chung 8 tháng đầu năm, tỉnh thu hút 90 dự án mới, tổng vốn hơn 1.082 triệu USD, đạt 108% kế hoạch năm.

Khi các khu công nghiệp hoạt động ổn định và thu hút hàng nghìn lao động cùng chuyên gia về làm việc, nhu cầu về không gian sống và dịch vụ tiện ích sẽ gia tăng. Đây được xem là cơ hội cho những dự án nhà ở có lợi thế kết nối hạ tầng, gần các khu công nghiệp với tiện ích nội khu đầu tư bài bản.

Song Anh