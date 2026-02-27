Địa ốc Hải Phòng hưởng lợi từ đà tăng trưởng kinh tế địa phương

Hải Phòng duy trì tăng trưởng hai con số, thu hút FDI và đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản mở rộng, trong đó có khu vực phía Nam.

GRDP năm 2025 tăng 11,81%, dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc trung ương và xếp thứ hai cả nước. Đây là năm thứ 11 liên tiếp địa phương duy trì mức tăng trưởng hai chữ số. Thành phố thu hút 3,8 tỷ USD vốn FDI và hơn 370.000 tỷ đồng vốn trong nước, tăng gấp 8 lần so với năm trước. Du lịch đón 14,43 triệu lượt khách, đạt doanh thu 15.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu GRDP tăng 13%, GRDP bình quân đầu người đạt 7.944 USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 52 tỷ USD và FDI từ 3,8-4,3 tỷ USD. Thành phố kỳ vọng đón hơn 16 triệu lượt khách du lịch. Các chỉ tiêu này cho thấy địa phương đang hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới với quy mô lớn hơn.

Khu vực phía Nam Hải Phòng nhìn từ trên cao. Ảnh: Vinhomes

Ông Nguyễn Anh Quê, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch G6 Group, cho rằng mục tiêu trên có cơ sở nhờ lợi thế cảng nước sâu, hạ tầng giao thông liên vùng và kết nối với Hà Nội, Quảng Ninh. Các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dự kiến tiếp tục mở rộng không gian phát triển. Việc điều chỉnh địa giới hành chính với Hải Dương bổ sung thêm quỹ đất và nguồn nhân lực cho thành phố.

Đồng quan điểm, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), đánh giá, Hải Phòng đang hội tụ ba yếu tố gồm thể chế, nhân lực và hạ tầng. Ông nhận định các cơ chế đặc thù từ Trung ương cùng định hướng phát triển kinh tế cảng biển, thương mại và dịch vụ quốc tế sẽ tạo động lực dài hạn cho tăng trưởng.

Triển vọng kinh tế tích cực thúc đẩy dòng vốn tìm đến những khu vực có dư địa phát triển hạ tầng và công nghiệp. Trên bản đồ đô thị, ngoài khu vực phía Bắc sông Cấm, quận Dương Kinh (cũ) cũng là một trong những tâm điểm mới phía Nam.

Khách hàng và nhà đầu tư tham quan sa bàn dự án Vinhomes Golden City. Ảnh: Vinhomes

Dương Kinh sở hữu hệ thống giao thông kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đại lộ Phạm Văn Đồng, đại lộ Mạc Đăng Doanh và vành đai 2. Khu vực này nằm gần sân bay Cát Bi, cụm cảng Hải Phòng và khu công nghiệp Đình Vũ. Quy hoạch đô thị mới cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp phát triển nhà ở giúp nơi đây hình thành diện mạo hiện đại.

Ngoài ra, Dương Kinh cũng được xem là cửa ngõ giao thương phía Nam, thu hút dòng vốn từ doanh nghiệp công nghiệp và logistics. Theo ông Nguyễn Anh Quê, mặt bằng giá nhà đất tại Hải Phòng vẫn thấp hơn so với các thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, các khu vực cận trung tâm, gần khu công nghiệp và cảng biển có dư địa tăng giá khi nhu cầu ở thực và đầu tư gia tăng.

Trong bối cảnh này, Vinhomes Golden City tại khu vực cửa ngõ phía Nam, được đánh giá là đón đầu làn sóng tăng trưởng nhờ tiếp cận hệ thống hạ tầng chính và định hướng phát triển giao thương. Khu đô thị với quy hoạch đồng bộ, tiện ích hoàn chỉnh và vị trí kết nối thuận lợi, được kỳ vọng thúc đẩy thanh khoản khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng.

Song Anh