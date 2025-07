Địa ốc Hải Phòng chờ cú hích từ khu thương mại tự do

Hải PhòngViệc thành lập khu thương mại tự do cùng kế hoạch tái cấu trúc đô thị được kỳ vọng tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản Hải Phòng.

Hơn một thập kỷ trước, Thủ Thiêm từng là vùng đất hoang sơ bên kia sông Sài Gòn, hạ tầng chưa hoàn thiện, kết nối hạn chế Tuy nhiên, sau khi được quy hoạch và đầu tư hạ tầng, khu vực này đã ghi nhận sự phát triển nhanh cả về dân cư lẫn giá trị bất động sản. Một số dự án như The River, Sala, The Metropole có tỷ lệ lấp đầy cao, giá bán và cho thuê tăng so với thời điểm ban đầu.

Tại miền Bắc, theo nhà phát triển bất động sản Hàn Quốc N.H.O, những dấu hiệu tương tự đang xuất hiện tại Hải Phòng. Thành phố cảng đứng trước những thay đổi mang tính cấu trúc, cả về hành chính lẫn chính sách phát triển. Nổi bật là sáp nhập tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, lấy tên mới là Hải Phòng quy mô dân số trên 4 triệu người, trở thành "siêu đô thị" lớn thứ ba cả nước.

Việc chọn huyện Thủy Nguyên làm trung tâm hành chính - chính trị mới được kỳ vọng sẽ tái định hình trục phát triển của thành phố. Điều này kéo theo làn sóng di dân cơ học, từ đó, thúc đẩy nhu cầu nhà ở.

Theo thống kê của hãng dịch vụ tư vấn bất động sản Savills, giá bán sơ cấp bình quân căn hộ tại Hải Phòng đạt 50 triệu đồng một m2. Các khu vực có giá cao hơn như quận Hải An cao nhất 65 triệu đồng một m2, Ngô Quyền 64 triệu một m2, Hồng Bàng 53 triệu một m2.

Savills cho biết, Hải Phòng có nhiều động lực để thị trường địa ốc tăng trưởng như nằm trong vùng tam giác phát triển kinh tế cùng Hà Nội, Quảng Ninh, sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc, hạ tầng giao thông đầy đủ các loại hình.

Bên cạnh quy hoạch, yếu tố then chốt thu hút sự chú ý là Hải Phòng được Quốc hội cho phép thí điểm Khu thương mại tự do (FTZ) nằm trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam, với diện tích đề xuất khoảng 6.470 ha.

Nhằm thu hút đầu tư, khu thương mại tự do áp dụng loạt chính sách ưu đãi vượt trội. Doanh nghiệp tại FTZ được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; miễn toàn bộ tiền thuê đất - mặt nước (trừ bất động sản thương mại). Chuyên gia nước ngoài được miễn thị thực, cấp thẻ tạm trú 10 năm, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong một thập kỷ. Thủ tục đầu tư, hải quan, hành chính đều được rút gọn.

Với kinh nghiệm hơn 18 năm trên thị trường bất động sản, ông Jeong Cheol, Thành viên Hội đồng Quản trị N.H.O cho biết, khi một địa phương đồng thời hội tụ các yếu tố như quy hoạch rõ ràng, hạ tầng phát triển và chính sách mang tính đột phá, đó là dấu hiệu của một chu kỳ tăng trưởng mới.

"Hải Phòng đang bước vào giai đoạn này, với các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa cùng lúc hội tụ. Sự phát triển về dân số và kinh tế sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở", vị này chia sẻ.

Đây cũng là lý do, N.H.O lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến chiến lược tại thị trường miền Bắc với dự án Gem Park. Khu căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn Hàn Quốc nằm tại một trong những khu vực trung tâm hiện hữu của Hải Phòng. Dự án có tổng diện tích tiện ích hơn 15.000 m2, hướng đến nhóm khách hàng chuyên gia, người mua ở thực và nhà đầu tư cho thuê.

Theo chủ đầu tư, Gem Park thu hút sự quan tâm từ cộng đồng chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc - nhóm có tỷ lệ đầu tư và làm việc cao tại Hải Phòng. Vị trí dự án cũng nằm gần trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên, được xem là yếu tố thuận lợi trong bối cảnh tái cấu trúc đô thị.

"Giới đầu tư vẫn quan tâm đến các khu vực có hạ tầng và chính sách hỗ trợ, nhưng việc xuống tiền cần cân nhắc kỹ quy hoạch, sức mua và triển vọng dài hạn", đại diện N.H.O nhấn mạnh.

