Địa ốc Đồng Nai hưởng lợi từ vị trí cửa ngõ Đông Nam Bộ

Đồng Nai với vị thế cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ có lợi thế giá đất còn thấp, hạ tầng tăng tốc, lợi suất cho thuê cao, theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.

Thông tin được ông Nguyễn Quốc Anh chia sẻ tại sự kiện "Đón sóng phía Đông Sài Gòn - Cơ hội vàng cho nhà đầu tư Hà Nội" diễn ra ngày 16/11 tại khách sạn Melia Hà Nội. Chương trình thu hút hơn 500 nhà đầu tư, đồng thời ghi nhận gần 50 sản phẩm được giao dịch thành công cùng ngày.

Theo dữ liệu được công bố tại sự kiện, tính đến tháng 9, mức độ quan tâm đối với bất động sản Đồng Nai tăng 21%, gấp đôi khu Đông TP HCM và bỏ xa nhiều khu vực. Phân khúc thấp tầng tại Biên Hòa ghi nhận mức tăng 58% trong quý III so với quý trước. Giá nhà đất tại đây dao động quanh 55 triệu đồng mỗi m2, thấp hơn so với trung tâm TP HCM (khoảng 248 triệu đồng một m2).

Toàn cảnh sự kiện ngày 16/11. Ảnh: Nam Long Land

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, khi mặt bằng giá tại trung tâm TP HCM ngày càng cao và quỹ đất ngày càng hạn chế, xu hướng giãn dân và mở rộng đầu tư ra vùng ven là tất yếu. Trong đó, Đồng Nai với vị thế cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng.

Sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cùng hệ thống cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), Cát Lái, Phú Mỹ, Thủ Thiêm... tạo ra mạng lưới kết nối thuận tiện, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Biên Hòa xuống cảng Cái Mép chỉ còn hơn một giờ. Điều này không chỉ giảm chi phí logistics mà còn mở ra triển vọng cho siêu đô thị TP HCM mới, nơi Đồng Nai đóng vai trò trạm trung chuyển chiến lược.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan nhận định thị trường Đồng Nai có nhiều triển vọng tích cực. Ảnh: Nam Long Land

Trong bức tranh này, Izumi City trở thành điểm sáng khi nằm trên dải hành lang giữa sân bay quốc tế Long Thành với TP HCM cùng hàng loạt tuyến hạ tầng trọng điểm. Dự án do Nam Long, chủ đầu tư với 33 năm kinh nghiệm phát triển.

Tại sự kiện, một số chuyên gia môi giới bất động cũng nhận định, hành trình của dòng vốn Bắc tiến vào Nam không phải là câu chuyện mới, mà là sự tiếp nối từ những bài học thành công tại thị trường Hà Nội. Các khu vực vành đai Hà Nội từng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh khi hạ tầng cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy 2 được triển khai.

Theo ông Quốc Anh, câu chuyện của Đồng Nai tương tự bài học tại Đông Anh, Chương Mỹ, Hưng Yên. "Khi tính kết nối được đảm bảo, nhà đầu tư sẽ chấp nhận đi xa hơn để tìm kiếm lợi nhuận và chất lượng sống. Biên độ lợi nhuận, tốc độ hạ tầng và dư địa tăng giá tại Đồng Nai được đánh giá là rất lớn, như những gì từng diễn ra ở các vùng ven Hà Nội", ông nói.

Phối cảnh Izumi Canaria - phân khu thấp tầng thứ hai của Izumi City đang mở bán. Ảnh: Nam Long Land

Tham dự sự kiện, diễn viên Bình An đánh giá cao chủ đầu tư Nam Long trong việc quy hoạch và phát triển dự án theo nguyên tắc tôn trọng tự nhiên. Anh cũng hứng thú với phân khu Izumi Canaria vì đáp ứng các tiêu chí về không gian sống của bản thân, vừa riêng tư vừa đầy đủ tiện ích. Đây là một trong những lý do thúc đẩy anh cân nhắc việc Nam tiến.

Cô Nguyễn Thị Dung (Hai Bà Trưng, Hà Nội), một nhà đầu tư tham dự sự kiện, đã đặt cọc một căn biệt thự thuộc phân khu Izumi Canaria - phân khu thấp tầng thứ hai của Izumi City. Cô cho biết mình quan tâm thị trường phía Nam, nhất là khu Đông TP HCM nhờ lợi thế hạ tầng, tiện ích và dư địa tăng giá. "Tôi Nam tiến nhưng không đầu tư theo cảm tính. Với tôi, quan trọng là chọn đúng dự án để xuống tiền", cô chia sẻ.

Diễn viên Bình An tại sự kiện tìm hiểu Izumi City. Ảnh: Nam Long Land

Theo chủ đầu tư, nhóm khách hàng miền Bắc quan tâm đến ba yếu tố gồm hạ tầng, pháp lý minh bạch, uy tín chủ đầu tư. "Đây cũng là nhóm khách sẵn sàng 'đánh bắt xa bờ', ưu tiên những dự án có triển vọng tăng giá, quản trị rủi ro tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư có kinh nghiệm", đại diện Nam Long chia sẻ.

Song Anh