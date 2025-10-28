Địa ốc Đan Phượng hưởng lợi hạ tầng phía Tây Thủ đô

Hà NộiLoạt dự án hạ tầng trọng điểm phía Tây như đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4, mở ra cơ hội phát triển cho các khu vực ven đô, trong đó có huyện Đan Phượng.

Sau nhiều năm phát triển theo hướng tập trung, Hà Nội đang mở rộng không gian đô thị ra các vùng phụ cận. Định hướng này được thể hiện trong quy hoạch chung đến năm 2045, khi khu vực phía Tây và Tây Bắc được xác định là hướng phát triển mới, gắn liền với các trục giao thông chiến lược.

Mạng lưới hạ tầng đồng bộ đang dần định hình diện mạo mới cho khu vực này, giúp Đan Phượng chuyển mình từ vùng thuần nông sang khu vực đô thị năng động trong cấu trúc mở rộng của Thủ đô.

Phối cảnh một nút giao của vành đai 4 vùng Thủ đô. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Hạ tầng giao thông giúp rút ngắn khoảng cách

Nổi bật trong mạng lưới kết nối là đại lộ Tây Thăng Long. Tuyến đường dài 23 km, rộng 60 m với 10 làn xe, kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với khu vực phía Tây. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, dự án dự kiến thông xe vào quý II/2026.

Song song, dự án vành đai 4 - vùng Thủ đô dài 112,8 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, cũng đã hoàn tất gần 98% công tác giải phóng mặt bằng tại địa bàn Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý IV này và hướng tới khai thác vào năm 2027. Khi hoàn thành, đây sẽ là trục kết nối chiến lược giữa trung tâm và các đô thị vệ tinh, đồng thời giảm tải cho hệ thống giao thông vùng lõi. Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng cũng đã khởi công, mở thêm hướng kết nối giữa Đan Phượng, Mê Linh và Đông Anh, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Nội Bài.

Các công trình khác như vành đai 3.5, cầu Thượng Cát (khởi công ngày 8/10), tỉnh lộ 422 và tuyến metro số 4 tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trục chính. Hạ tầng đồng bộ giúp kết nối khu vực với trung tâm thuận lợi hơn, giảm thời gian di chuyển, gia tăng động lực phát triển kinh tế - xã hội và củng cố nền tảng cho thị trường nhà ở.

Xu hướng dịch chuyển và nhu cầu sống xanh

Cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng, xu hướng lựa chọn nơi an cư của người dân cũng thay đổi. Khi các vấn đề về mật độ dân số, ô nhiễm tiếng ồn và không khí tại khu vực trung tâm gia tăng, nhóm cư dân trẻ, đặc biệt là những người có thu nhập cao, bắt đầu tìm kiếm môi trường sống trong lành, mật độ thấp và đầy đủ tiện ích.

Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng quý IV/2024 từ Batdongsan cho thấy 86% người Việt Nam tham gia khảo sát cho biết quan tâm đến bất động sản xanh, thậm chí, 94% sẵn sàng chi trả cao hơn từ 5-10% cho những dự án có không gian sống trong lành và quy hoạch bền vững.

Điều này thúc đẩy các nhà phát triển chú trọng và đầu tư nhiều hơn cho yếu tố xanh. Theo đó, những vùng ven như Đan Phượng trở thành điểm đến nhờ quỹ đất dồi dào. Vinhomes Wonder City là một trong những dự án tiêu biểu tại khu vực này với mô hình "thành phố trong công viên".

Phối cảnh khu đô thị Vinhomes Wonder City phía Tây Hà Nội. Ảnh: Masterise Homes

Chủ đầu tư cho biết, mỗi cư dân tại đây được thụ hưởng 30-35 m2 cây xanh và mặt nước, gấp 15 lần trung bình nội đô. Hệ thống cảnh quan gồm 5 công viên chủ đề với tổng diện tích hơn 24,5 ha, hơn 10.000 cây xanh và 51.000 m2 mặt nước.

Nằm tại trung tâm khu đô thị, Masteri Sky Quarter thừa hưởng hệ tiện ích, cảnh quan và hạ tầng hiện đại, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối khi chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển tới Tây Hồ và khu Ngoại Giao Đoàn.

Masteri Sky Quarter nằm tại trung tâm Wonder City 4 phân khu. Ảnh: Masterise Homes

Dự án do Masterise Homes phát triển với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp từ Masteri Collection. Masteri Sky Quarter còn tích hợp mô hình bất động sản MultiLex - giải pháp sống, làm việc, đầu tư trong một không gian, với hai phân khu River Quarter và Park Quarter. Tại đây, cư dân được hưởng 69 tiện ích đặc quyền quy hoạch theo ba nhóm chức năng: giải trí - thư giãn - nghệ thuật.

MultiLex - mô hình kết hợp sống, làm việc, đầu tư trong cùng một không gian. Ảnh: Masterise Homes

Chủ đầu tư kỳ vọng Masteri Sky Quarter sẽ góp phần nâng tầm chuẩn sống quốc tế tại Wonder City, cũng như thay đổi diện mạo đô thị Đan Phượng. Khi hạ tầng hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành khu vực phát triển năng động, giàu tiềm năng, là điểm đến của cư dân toàn cầu.

Song Anh