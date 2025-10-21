Địa ốc Bắc TP HCM đón nhiều động lực hạ tầng, quy hoạch

Quốc lộ 13, Vành đai 4 sẽ mở rộng, xây mới trong năm 2026 cùng định hướng phát triển công nghiệp - công nghệ tạo thêm sức hút cho địa ốc khu Bắc (Bình Dương cũ).

Sau sáp nhập, TP HCM được định vị là trung tâm tài chính - dịch vụ cao cấp, trong khi Bình Dương cũ trở thành cực tăng trưởng công nghiệp - công nghệ của vùng. Khu vực trung tâm của Bình Dương cũ, nay là phường Bình Dương tập trung các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics và phát triển đô thị thông minh.

Phối cảnh dự án Artisan Park tại phường Bình Dương. Ảnh: Gamuda Land

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Dương ngày 17/9, Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh địa phương cần phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ, tận dụng nền tảng hạ tầng và nguồn lực sẵn có. Định hướng này cho thấy phường Bình Dương đang dịch chuyển từ mô hình công nghiệp sang đô thị công nghệ - công nghiệp thế hệ mới.

Trung tâm hành chính cũ cũng được quy hoạch thành trung tâm khoa học TP HCM, định hướng trở thành khu vực nghiên cứu, điều phối công nghệ và dịch vụ. Chiến lược này tạo động lực thu hút nhân sự chất lượng cao.

Hợp nhất hành chính cũng tạo cú hích cho đầu tư hạ tầng liên vùng. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó có cao tốc, các tuyến vành đai và metro.

Theo Sở Xây dựng, Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên 10 làn xe giai đoạn 2026–2028, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng. Vành đai 3 dự kiến vận hành toàn tuyến giữa năm 2026, còn Vành đai 4 dài 207 km sẽ khởi công cùng năm. Song song, TP HCM sẽ triển khai hệ thống đường sắt đô thị, gồm tuyến metro số 1 kéo dài từ Suối Tiên đến thành phố mới Bình Dương dài 29 km và metro Thủ Dầu Một - TP HCM dài 22 km. Tổng vốn hai công trình này hơn 100.000 tỷ đồng.

Sự thay đổi trong quy hoạch vùng, hạ tầng thúc đẩy dịch chuyển dân cư, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, kỹ sư và tầng lớp trung lưu trẻ. Dân số Bình Dương được dự báo tăng mạnh đến năm 2040, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ, thương mại và giải trí.

Lợi thế kết nối trực tiếp với TP HCM giúp cư dân khu vực dễ dàng tiếp cận các tiện ích y tế, giáo dục, thương mại và văn hóa. Hệ thống hạ tầng đồng bộ cũng tạo nền tảng cho các dự án bất động sản gia tăng giá trị tích sản và tiềm năng khai thác.

Số liệu từ chuyên trang Batdongsan cho thấy chỉ trong quý III/2025, giá chào bán căn hộ tại Bình Dương cũ tăng hơn 30%. Đầu năm, khu vực này còn ghi nhận mức giá bình quân chỉ 33 triệu đồng mỗi m2, hiện đạt 41 triệu đồng mỗi m2.

Trong khi đó, theo đánh giá của Savills TP HCM xu hướng mở rộng về vùng ven sau sáp nhập đang hướng ra chu kỳ tăng trưởng mới cho các đô thị như Bình Dương cũ. Việc sáp nhập không chỉ thay đổi địa giới hành chính mà còn tạo kỳ vọng về hạ tầng, quy hoạch và dịch vụ đô thị.

Phối cảnh tuyến nhà phố Artisan Park. Ảnh: Gamuda Land

Không gian kinh doanh tại dự án. Ảnh: Gamuda Land

Hoài Phương