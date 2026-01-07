Địa hình phân tầng tạo nền tảng quy hoạch Utopia Villas & Resort

Thiết kế thuận theo địa hình đồi gò, hạn chế san gạt và tối ưu tầm nhìn là nền tảng quy hoạch giúp Utopia Villas & Resort tạo điểm nhấn trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sinh thái.

Utopia Villas & Resort là quần thể đô thị nghỉ dưỡng sinh thái được quy hoạch trên địa hình lượn sóng 80 ha, với hệ sinh thái mặt nước trải dài 120 ha hồ tại An Nghĩa, Phú Thọ (trước thuộc Lạc Thủy, Hòa Bình). Dự án đề cao những giá trị nền tảng như chất lượng quỹ đất, khả năng tích lũy lâu dài và mức độ bền vững trong quy hoạch.

Utopia Villas & Resort được phát triển trên địa hình đồi gò lượn sóng. Ảnh: CĐT

Địa hình đồi gò tạo tiền đề quy hoạch

Dự án được phát triển trên khu vực đồi gò lượn sóng, nơi các đồi thấp và gò nhấp nhô nối tiếp nhau, tạo nên địa hình phân tầng tự nhiên. Thay vì áp dụng giải pháp san gạt mặt bằng thông thường, chủ đầu tư lựa chọn phương án quy hoạch thuận theo địa hình, coi yếu tố tự nhiên là khung xương cho toàn bộ thiết kế.

Trên nền địa hình này, các khu chức năng được tổ chức theo cao độ rõ ràng, hình thành cấu trúc phân tầng từ cao xuống thấp. Cách bố trí này giúp hạn chế tình trạng che chắn tầm nhìn - vấn đề thường gặp tại nhiều khu đô thị và nghỉ dưỡng có mật độ xây dựng cao. Nhờ đó, yếu tố tầm nhìn không mang tính ngẫu nhiên mà được giải quyết ngay từ khâu quy hoạch tổng thể.

Song song với cấu trúc bậc thang, dự án hình thành lõi cảnh quan trung tâm với hệ thực vật được thiết kế theo nhiều lớp, tạo cảm giác chuyển tiếp mềm giữa các không gian ở. Việc phân tầng cảnh quan không chỉ gia tăng diện mạo xanh mà còn mở rộng góc nhìn, giúp từng cụm sản phẩm duy trì sự kết nối trực tiếp với thiên nhiên.

Cảnh quan nhiều cây xanh tại dự án. Ảnh: CĐT

Hệ thống mặt nước bổ trợ cho cấu trúc địa hình

Dự án sở hữu quần thể mặt nước hơn 120 ha. Hệ mặt nước đóng vai trò bổ trợ cho cấu trúc phân tầng, mở rộng tầm nhìn và tạo độ thoáng cho toàn khu. Về mặt vi khí hậu, mặt hồ giúp điều hòa nhiệt độ, nâng cao chất lượng môi trường sống - yếu tố ngày càng được khách hàng quan tâm khi xu hướng nghỉ dưỡng bốn mùa phát triển.

Ở góc độ vận hành, không gian mặt nước còn mở ra dư địa cho nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài trời như dã ngoại, thể thao, du lịch sinh thái. Điều này giúp dự án được định hướng như một điểm đến nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, thay vì chỉ là khu lưu trú đơn thuần.

Ngoài ra, theo phong thủy, mặt nước lớn còn được xem là yếu tố tăng vượng khí, biểu trưng cho tài lộc và sự hài hòa.

Các biệt thự được bao phủ bởi cây xanh. Ảnh: CĐT

Quy hoạch theo hướng sinh thái và tích lũy dài hạn

Theo đơn vị phát triển, việc xây dựng dự án dựa trên địa hình tự nhiên đòi hỏi chi phí và thời gian lớn hơn so với san gạt truyền thống. Tuy nhiên, đây cũng là cách tiếp cận giúp hạn chế tác động môi trường, bảo tồn hệ sinh thái sẵn có và duy trì giá trị lâu dài cho dự án.

Utopia Villas & Resort mang đến hơn 1.100 sản phẩm, bao gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố thương mại và đặc biệt là chỉ ba dinh thự tổng thống. Mật độ xây dựng được kiểm soát nhằm ưu tiên không gian sinh thái và trải nghiệm sống, thay vì chạy theo số lượng.

Quỹ đất ở tại đây sở hữu pháp lý lâu dài, đáp ứng nhu cầu chuyển nhượng, thế chấp hoặc khai thác linh hoạt hơn so với những mô hình sở hữu có thời hạn. Theo chủ đầu tư, nguồn cung hữu hạn, kết hợp với thiết kế cá biệt theo địa hình, được xem là nền tảng giúp mỗi sản phẩm khó tái tạo trong tương lai.

Cảnh quan của dự án ưu tiên không gian xanh và mặt nước. Ảnh: CĐT

Dự án do Phú Thành Holdings phát triển, doanh nghiệp đa ngành với lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp, dịch vụ và bất động sản. Kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn giúp đơn vị này tập trung vào giá trị bền vững thay vì phát triển dàn trải. Phú Thành Holdings xác định Utopia Villas & Resort trở thành không gian sống và nghỉ dưỡng mang tính tích lũy, gắn với sự phát triển lâu dài của cả khu vực.

Song Anh