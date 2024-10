Đĩa đơn Bieber hát về mặt trái sự nổi tiếng tăng 1.400% doanh số

Doanh số đĩa đơn "Lonely" của Justin Bieber tăng vọt sau ba năm vì fan cho rằng bài hát liên quan rapper Diddy - người đang vướng bê bối tình dục.

Theo Forbes ngày 7/10, Justin Bieber ngưng làm nhạc sau khi đón con đầu lòng nhưng vẫn thu hút nhiều chú ý do ca khúc Lonely gây sốt trở lại. Công ty phân tích dữ liệu Luminate báo cáo có hơn 1.500 bản được tiêu thụ trong tuần qua. Đây không phải con số lớn nhưng là thành tích đáng kể so với một tuần trước đó, khi lượng đĩa bán ra chưa tới 100. Điều này đồng nghĩa doanh số tăng 1.400% trong vài ngày.

MV "Lonely" của Justin Bieber MV "Lonely" hiện đạt hơn 180 triệu lượt xem. Video: YouTube Justin Bieber

Forbes nhận định việc này nằm ngoài dự tính của Justin Bieber vì anh không có kế hoạch quảng bá. Ca khúc do Bieber và nhà sản xuất Benny Blanco - bạn trai ca sĩ Selena Gomez - đồng sáng tác, thuộc album Justice của ca sĩ và Friends Keep Secrets 2 của Blanco. Lời bài hát thể hiện nỗi cô đơn và cái giá cho sự nổi tiếng khi còn quá nhỏ. Diễn viên nhí Jacob Tremblay đóng vai Justin Bieber tuổi thiếu niên. Ca khúc có đoạn viết về cách công chúng đối xử với một sao trẻ:

"And everybody saw me sick

And it felt like no one gave a s**t

They criticized the things I did as an idiot kid".

(Mọi người luôn thấy tôi như gã bệnh

Và chẳng ai quan tâm tôi

Họ chỉ chê trách những thứ tôi làm khi còn là đứa trẻ ngốc)

Và đoạn viết về sự cô đơn:

"What if you had it all

And it felt like nobody to call?

Maybe then you'd know me

Cause I've had everything

But no one's listening

And that's just lonely.

I'm so lonely"

(Bạn sẽ thế nào nếu như có tất cả mọi thứ

Nhưng chẳng có ai để sẻ chia

Có lẽ bạn sẽ hiểu tôi

Vì tôi cũng có mọi thứ

Nhưng chẳng có ai chịu lắng nghe mình

Cuộc sống thật đơn độc

Tôi thật cô đơn)

Ca sĩ Justin Bieber trong cảnh quay đối diện bản thân lúc nhỏ. Ảnh: YouTube Justin Bieber

Hãng tin lý giải bài hát nổi tiếng trở lại do nhiều người tin phần ca từ ẩn ý mối quan hệ giữa Bieber và "người đỡ đầu" - rapper Diddy - giai đoạn anh mới ra mắt. Hiện Diddy bị tạm giam với ba tội danh: Buôn bán tình dục, âm mưu tống tiền, vận chuyển người tham gia các hoạt động mại dâm và đối mặt hơn 100 đơn tố cáo.

Năm 2018, Bieber ký hợp đồng với hãng thu âm RBMF Music của rapper Usher - học trò Diddy - khi 14 tuổi và trở nên thân thiết với "trùm nhạc rap" sau đó. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện, từng hợp tác trong ca khúc Moment năm ngoái.

Sau khi bê bối nổ ra, người hâm mộ đặt nghi vấn góc khuất đằng sau sự nâng đỡ của Diddy dành cho Bieber ngày trước, cho rằng giọng ca Baby từng bị đàn anh lạm dụng. Ngoài Lonely, nhiều fan xem lại MV Yummy (2020) của Bieber, nói video âm nhạc mang thông điệp lên án các vụ án tình dục trong ngành giải trí. Hiện nghệ sĩ chưa lên tiếng về những lo lắng và suy đoán của fan.

Ca sĩ Justin Bieber (trái) và rapper Diddy trong cuộc phỏng vấn năm 2008. Ảnh:YouTube Justin Bieber

Justin Bieber sinh năm 1994, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 20 giải Âm nhạc Billboard, hai giải Brit, 21 giải MTV EMAs, bốn giải MTV VMAs. Tạp chí Time vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011. Năm 2019, anh kết hôn người mẫu Hailey Baldwin, đón con đầu lòng đầu tháng 8.

Justin Bieber - Yummy MV MV "Yummy" của Justin Bieber. Hiện MV đạt gần 800 triệu lượt xem sau bốn năm phát hành. Video: YouTube Justin Bieber

Rapper Diddy tên thật là Sean Combs sinh năm 1969, thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa hip hop trở thành thương hiệu phổ biến toàn cầu. Anh bị bắt hôm 16/9 và ra tòa vào ngày hôm sau. Nghệ sĩ từng đề nghị nộp tòa 50 triệu USD tiền bảo lãnh tại ngoại nhưng thẩm phán từ chối. Nếu bị định tội, Diddy sẽ đối mặt án chung thân.

Phương Thảo (theo Forbes)