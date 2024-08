Địa điểm tổ chức thi PTE tại Việt Nam

Việt Nam hiện có hai đơn vị tổ chức thi PTE, đó là EMG Education và Đức Anh, ở Hà Nội và TP HCM.

PTE là bài thi tiếng Anh quốc tế thường được dùng trong hồ sơ du học, làm việc và định cư nước ngoài như Australia, Canada, New Zealand... So với các kỳ thi IELTS, TOEFL, bài thi PTE có điểm khác biệt đó là được chấm và thi hoàn toàn bằng máy tính.

Sảnh chờ trung tâm thi PTE của Emg Education. Ảnh: EMG

Hiện PTE có hai đơn vị tổ chức thi tại Việt Nam, tọa lạc tại Hà Nội và TP HCM là EMG Education và Đức Anh. Do đơn vị tổ chức thi còn ít, nhiều thí sinh phân vân không biết nên thi PTE tại Đức Anh hay EMG Education. Thực tế, hai đơn vị này đều được Pearson cấp quyền tổ chức thi. Cơ sở phòng thi, trang thiết bị hai phòng thi được kiểm tra nghiêm ngặt và đảm bảo tiêu chuẩn.

Phòng thi PTE tại Đức Anh. Ảnh: PTE Helper

Về cách thức đăng ký thi, bài thi PTE cho phép thí sinh đăng ký ở mọi nơi qua hình thức online. Thí sinh chỉ cần lên website Pearson để đăng ký, thanh toán lệ phí và xem lịch thi.

Chị An, chuyên viên giáo vụ của PTE Helper chia sẻ, vì là bài thi quốc tế nên ngôn ngữ website hoàn toàn bằng tiếng Anh, khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn khi đăng ký như điền ngược họ tên, không biết cách thanh toán phí thi. "Việc nhờ hỗ trợ từ đơn vị được ủy quyền từ Pearson là cách an toàn và nhanh chóng, giúp thí sinh hạn chế các rủi ro như hoãn hoặc hủy lịch thi", chị An cho hay.

Hiện nay, trung tâm luyện thi PTE Helper là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Pearson ủy quyền là trung tâm hỗ trợ đăng ký thi PTE. Thí sinh có thể liên hệ với trung tâm để đăng ký lịch thi PTE miễn phí.

Ngoài ra, thi thử là bước quan trọng được nhiều thí sinh lựa chọn để rèn luyện kỹ năng làm bài và tâm lý trước kỳ thi thật. Nhằm giúp thí sinh có cơ hội được trải nghiệm kỳ thi PTE từ sớm để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi chính thức, trung tâm luyện thi PTE Helper đã xây dựng phòng thi thử PTE tại Việt Nam.

Phòng thi thử PTE của PTE Helper. Ảnh: PTE Helper

Phòng thi của PTE Helper sở hữu 8 máy, được trang bị đầy đủ máy móc như máy tính, bàn phím, tai nghe và thiết bị cách âm đạt tiêu chuẩn. Thí sinh có thể đến trung tâm để được tham gia thi thử và hướng dẫn các lưu ý trước thi từ giáo viên PTE.

Thế Đan