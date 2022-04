Địa điểm tổ chức sự kiện giữa không gian xanh

An Lâm Retreats ẩn mình giữa thiên nhiên ngập tràn sắc xanh cùng không gian truyền cảm hứng, là điểm đến phù hợp để tổ chức sự kiện, hội thảo.

Theo đại diện An Lâm Retreats, thay vì chọn nơi tổ chức sự kiện tiêu chuẩn, nằm ở trung tâm thành phố, nhiều doanh nghiệp đã dành ưu tiên cho những địa điểm nguyên sơ, gần gũi thiên nhiên. Những điểm đến này mang lại cho họ cảm giác bình yên, thư thái, và không gian truyền cảm hứng giúp sự sáng tạo thăng hoa.

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp, hai khu nghỉ dưỡng của An Lâm Retreats đã phá vỡ mọi quy chuẩn sẵn có về mô hình tổ chức sự kiện thông thường, bằng chính sự độc đáo đến từ không gian, trải nghiệm, và địa điểm tổ chức, giúp kiến tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không gian ngập tràn sắc xanh tại các khu nghỉ dưỡng của An Lâm Retreats. Ảnh: An Lâm Retreats

Không gian truyền cảm hứng

Ẩn mình trong khu vườn nhiệt đới bên dòng sông thanh bình, cách trung tâm TP HCM 25 phút đi tàu, An Lâm Retreats Saigon River tạo nên một trải nghiệm tổ chức sự kiện độc đáo giữa thiên nhiên. Đây là nơi sở hữu đa dạng các địa điểm mang kiến trúc xanh kết hợp nội thất hiện đại và những vật liệu xây dựng bền vững.

Khu vực tổ chức tiệc Decking by the River. Ảnh: An Lâm Retreats

Nếu như An House nép mình thư thái bên sông, in đậm vẻ đẹp truyền thống Việt với thiết kế linh hoạt, kết nối không gian bên trong với bên ngoài, thì Decking by the River là địa điểm gần Sài Gòn mang ý tưởng thiết kế độc đáo, tái hiện khung cảnh khu vườn nhiệt đới. Vật liệu xây dựng mộc cùng không gian thiên nhiên nên thơ, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, đồng thời vẫn giữ được sự thư thái, gắn kết.

Nằm trên bán đảo nguyên sơ của vịnh Ninh Vân với cảnh quan thanh bình và vị trí biệt lập, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay là một trong những điểm đến phù hợp cho những du khách kiếm tìm sự riêng tư, cùng những trải nghiệm tổ chức sự kiện khác biệt.

Nép mình bên bờ biển, thiết kế nhà gỗ với không gian mở kết nối thiên nhiên từ ngoài vào trong khiến Beach House là nơi thích hợp để du khách tận hưởng sự thư thái, gần gũi với thiên nhiên và tổ chức những bữa tiệc, hội thảo ấm cúng, gần gũi thiên nhiên.

Beach House với không gian mở kết nối thiên nhiên từ ngoài vào trong. Ảnh: An Lâm Retreats

Nằm ở khu vực biệt lập, By the Bay mang đến một địa điểm thú vị với khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ. Nơi đây còn sở hữu khu vực quầy bar ẩn dưới bờ cát, khiến những giây phút gắn kết càng thêm thăng hoa.

Khung cảnh lãng mạn bên vịnh biển tại By the Bay. Ảnh: An Lâm Retreats

Ẩm thực nguyên bản

Đại diện An Lâm Retreats cho biết, hai khu nghỉ dưỡng của thương hiệu này gây ấn tượng thực khách không phải bởi sự hoa mỹ trong ẩm thực, mà chính từ nét nguyên bản và giá trị văn hoá Việt được thổi hồn trong từng món ăn. Tính nguyên bản được thể hiện qua việc sử dụng những nguồn nguyên liệu địa phương cao cấp, ngon, chín vụ, không bị che lấp quá nhiều bởi hương liệu phụ gia, kết hợp với quy trình chế biến bằng gốm sứ dưỡng sinh, mang đến những lợi ích tích cực cho sức khoẻ.

Vườn rau hữu cơ góp phần không nhỏ trong việc truyền tải thông điệp nguyên bản với tiêu chí tự cung tự cấp. Ngoài ra, giây phút nghỉ ngơi sau những giờ họp căng thẳng trở nên ấn tượng với tiệc trà và cà phê gồm các món ăn nhẹ ít béo, có lợi cho sức khoẻ, được xây dựng theo các chủ đề như vườn nhiệt đới hay thực dưỡng cùng trải nghiệm massage cổ và vai giúp các vị khách thư giãn.

Dịch vụ tận tâm

Mang trong mình một tấm lòng thành cùng mong muốn tạo nên những trải nghiệm khó quên, đội ngũ nhân viên tại An Lâm Retreats chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất từ khâu lựa chọn thực đơn, đến phong cách trang trí và nội dung chương trình... Tất cả nhằm đảm bảo các sự kiện được diễn ra một cách trọn vẹn nhất.

Nhiều hoạt động gắn kết

Thổi hồn cho sự kiện với những hoạt động nhóm gắn kết in đậm bản sắc văn hoá địa phương là thế mạnh của An Lâm Retreats. "Sự am tường về vùng đất địa phương cho phép thương hiệu nghỉ dưỡng này kiến tạo nên những hành trình thú vị, mà ở đó sự kết hợp giữa điểm đến và các trải nghiệm luôn được đề cao", đại diện An Lâm Retreats chia sẻ.

Thư Kỳ