Địa điểm mua mỹ phẩm the SAEM chính hãng tại Việt Nam

Nhãn hàng the SAEM Hàn Quốc được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, đáp ứng nhu cầu mỹ phẩm xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Xuất xứ thương hiệu mỹ phẩm the SAEM

the SAEM là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng dành cho giới trẻ ở Hàn Quốc và đã có mặt tại hơn 13 thị trường. Sản phẩm làm đẹp của the SAEM đáp ứng được các tiêu chí, xu hướng làm đẹp và có mức giá phù hợp với người dùng trẻ. Từ năm 2020, GK đã chính thức đưa các sản phẩm the SAEM về thị trường Việt Nam, trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền chính hãng, có ký kết và chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người dùng.

Các sản phẩm bán chạy của the SAEM tại thị trường Việt Nam. Ảnh: GK.

Mỹ phẩm không gõ nguồn gốc tràn lan thị trường

Mối lo khi mua hàng không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường mỹ phẩm hiện nay. Sản phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc xuất hiện khắp nơi, người mua gặp khó khăn khi lựa chọn hàng chính hãng. Sản phẩm the SAEM cũng không tránh khỏi tình trạng như trên, đặc biệt khi đây là nhãn hàng phổ biến được giới trẻ yêu thích.

Tác hại của việc dùng hàng giả, hàng kém chất lượng có thể gây mụn, dị ứng, viêm da, thậm chí hủy hoại kết cấu da. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm chính hãng, đảm bảo uy tín và chất lượng là vấn đề được người dùng quan tâm hàng đầu. Đại diện the SAEM khuyến cáo người tiêu dùng chọn sản phẩm có tem chống hàng giả được phân phối thông qua kênh nhập khẩu chính thức, tránh chọn nhầm hàng giả, hàng nhái mang lại những hậu quả đáng tiếc về sau.

Sữa rửa mặt tràm trà The Healing Tea Garden của the SAEM được giới trẻ yêu thích. Ảnh: GK.

Hướng dẫn cách kiểm tra sản phẩm chính hãng

Kiểm tra tem chống hàng giả QR code, trên mỗi mặt hàng sẽ được dán tem QR code của GK do Bộ Công an cấp phép. Để kiểm tra thông tin và đảm bảo the SAEM chính hãng, người tiêu dùng có thể sử dụng Zalo hoặc phần mềm quét mã QR để quét mã trên sản phẩm và các thông tin hàng thật giả. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng đèn cực tím (UV) để soi vào tem, trên tem chống hàng giả của GK sẽ hiển thị chứng nhận của Bộ Công an.

Xem xét và đánh giá bao bì sản phẩm, với mặt hàng the SAEM chính hãng, bao bì và hộp bên ngoài sản phẩm được chú trọng kỹ lưỡng, trau chuốt đến từng chi tiết như kích thước chữ in, màu sắc, thông tin chi tiết về sản phẩm. Qua đó, người mua có thể quan sát kỹ lưỡng và lựa chọn được mặt hàng chính hãng.

Trên mỗi sản phẩm đều có tem chống hàng giả bằng QR code và logo GK. Ảnh: GK.

Mua mỹ phẩm the SAEM chính hãng phân phối bởi GK

Hiện nay có nhiều hình thức để người mua hàng lựa chọn sản phẩm the SAEM chính hãng, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và an toàn. Theo đó, người mua có thể lựa chọn các địa điểm mua hàng trực tiếp từ hãng, the SAEM hiện tại đang phân phối dòng sản phẩm chính hãng tới tay người tiêu dùng qua Fanpage và đặt hàng trên ShopeeMall.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể mua hàng tại các đại lý chính hãng hoặc tìm hiểu thêm thông tin và mua hàng tại các đại lý có ký kết, chứng nhận rõ ràng từ phía công ty GK và bán hàng the SAEM chính hãng.

Hiện nay, sản phẩm the SAEM chính hãng đã có mặt tại các đại lý gồm, Thế Giới Skinfood, Lala Shop Beauty, Lam Thảo Cosmetics, Sammishop, Nhà thuốc Từ Hảo, Medicare, Nuty Cosmetics, Coco's Beauty, Cỏ Cosmetics, Boshop, Chanh Cosmetics, Sociolla, Ohana, Chảnh Beauty, Beauty Garden, Lixibox, La Base Cosmetics, Authentic Cosmetic, Yumi Mum's Shop và Trong Veo.

