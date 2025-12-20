Địa điểm diễn ra màn đối đầu giữa T1 và dàn sao eSports Việt

Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) là nơi diễn ra cuộc so tài giữa nhà vô địch thế giới T1 và các ngôi sao eSports Việt Nam trong hai ngày 20-21/12, do VPBank tổ chức.

So tài lần này với huyền thoại T1 Hàn Quốc cùng Faker, đại diện eSport Việt Nam là đội tuyển All-Star Vietnam trong chuỗi hoạt động bao gồm buổi giao lưu "VPBank presents T1 Vietnam: Promise Fulfilled" và lễ hội "VPBank presents eSports Festival: Legend Unite". Khác với các buổi fan meeting quy mô nhỏ lẻ trước đây, sự kiện lần này được tổ chức theo mô hình lễ hội đa trải nghiệm. Người hâm mộ không chỉ đến để xem thi đấu, còn tham gia vào không gian văn hóa eSports hiện đại với các hoạt động tương tác, cosplay và check-in công nghệ cao.

"VPBank presents T1 Vietnam: Promise Fulfilled" là sự kiện fan meeting đặc biệt, đánh dấu lần hiếm hoi đội tuyển T1 đến Việt Nam giao lưu cùng người hâm mộ. Ảnh: VPBank

Việc tổ chức chuỗi sự kiện kéo dài hai ngày liên tiếp, dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham dự, phản ánh quy mô đầu tư bài bản, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, công tác vận hành và an ninh - những yếu tố then chốt đối với bất kỳ sự kiện eSports quy mô lớn nào.

Hiện nay, eSports không còn là sân chơi riêng của cộng đồng game thủ, trở thành một lĩnh vực thể thao, giải trí có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt với giới trẻ. Vì thế, việc VEC đồng hành cùng VPBank trong chuỗi sự kiện gắn với đội tuyển T1 được xem là bước đi mang tính chiến lược, hướng tới xây dựng những trải nghiệm sự kiện mới cho thị trường trong nước.

Toàn cảnh Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Ảnh: VEC

Đại diện VEC, đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức, cho biết, đây được xem là phép thử quan trọng, khẳng định năng lực vận hành của VEC trong chiến lược trở thành "thủ phủ" mới cho các sự kiện giải trí và thể thao tầm cỡ khu vực. Việc tổ chức một lễ hội eSports kéo dài hai ngày với sự tham gia của hàng chục nghìn người đặt ra bài toán hóc búa về hạ tầng. Đặc thù của eSports đòi hỏi hệ thống đường truyền internet tốc độ cao, ổn định tuyệt đối, hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED khổng lồ để truyền tải diễn biến trận đấu, cùng với đó là không gian an ninh đảm bảo cho các tuyển thủ ngôi sao. "Đây là cơ hội VEC phát huy lợi thế của trung tâm triển lãm được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á hiện nay", vị đại diện khẳng định.

Nằm trong hệ sinh thái Vingroup, VEC sở hữu tổng diện tích tới 90 ha với khả năng quy hoạch phân khu linh hoạt. Không gian rộng lớn này cho phép ban tổ chức thiết lập đồng thời nhiều khu vực chức năng: từ sân khấu thi đấu chính (Main Stage) với sức chứa hàng nghìn chỗ ngồi, khu vực trải nghiệm game, đến các gian hàng ẩm thực và khu vực giao lưu cộng đồng không gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Triển lãm Thành tựu Đất nước A80 tại VEC thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan. Ảnh: VEC

Trước khi đón tiếp T1, VEC chứng minh năng lực vận hành qua hàng loạt sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế như Triển lãm thành tựu đất nước A80 thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ 2025, đại nhạc hội 8Wonder, V-Concert. Vào những ngày cao điểm, địa điểm này đón tiếp và điều phối an toàn cho lượng khách lên tới 1,3 triệu người. Kinh nghiệm từ việc vận hành dòng người "khổng lồ" này là cơ sở để VEC đáp ứng các yêu cầu khắt khe của sự kiện eSports quốc tế, nơi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ thường đẩy áp lực an ninh lên mức cao nhất.

Theo đại diện đơn vị quản lý, việc đồng hành cùng VPBank trong sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp mặt bằng. Đây là bước đi chiến lược nằm trong định hướng tái định vị thương hiệu của VEC. Thay vì chỉ được biết đến như địa điểm của các hội chợ, triển lãm thương mại truyền thống, VEC đang hướng tới hình ảnh một tổ hợp giải trí đa năng, điểm đến thường niên của các giải đấu eSports và lễ hội âm nhạc toàn cầu.

Khu vực triển lãm trong nhà được thiết kế hình rùa tại VEC. Ảnh: VEC

Ngay sau sự kiện của T1, VEC tiếp tục là nơi diễn ra VPS Festival vào ngày 20/12 với sự kết hợp giữa trò chơi giải trí và DJ quốc tế. Đến tháng 1/2026, GENfest - một trong những lễ hội âm nhạc đa giác quan lớn nhất Việt Nam - cũng chọn nơi này làm điểm dừng chân. Chuỗi sự kiện liên tiếp này cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong ngành công nghiệp sự kiện tại Hà Nội, khi các nhà tổ chức có xu hướng tìm đến những không gian quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ nằm ở các đô thị vệ tinh thay vì chen chúc trong nội đô.

"Với cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam có quyền hy vọng về việc đăng cai các giải đấu chính thức trong hệ thống Chung kết thế giới (Worlds) hoặc MSI trong tương lai gần. Màn đối đầu giữa T1 và các ngôi sao Việt Nam tại VEC cuối tuần này không chỉ là ngày hội của game thủ, còn là lời khẳng định về sự sẵn sàng của hạ tầng sự kiện Việt Nam trên bản đồ thế giới", đại diện VPBank nói.

(Nguồn: VPBank)