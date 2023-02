Địa điểm diễn ra đêm nhạc của ca sĩ Nhật Bản tại TP HCM

TP HCMThiết kế theo phong cách Nhật Bản, IWA Japanese Yakiniku và Yen Sushi Premium 2 là nơi diễn ra đêm nhạc Moon River của giọng ca người Nhật - Emi Fujita.

Hai nhà hàng có tổng diện tích hơn 3.000 m2 tọa lạc tại Thảo Điền, bên cạnh sông Sài Gòn. Để đảm bảo mang dấu ấn Nhật nguyên bản về Việt Nam, cả 2 điểm đến này đều do The Art & Interiors thiết kế và thi công bởi Công ty Galaxy ID phối hợp cùng Ban cố vấn Nhật Bản.

Bà Yên Mai Linh - Tổng Giám đốc Mylife Group - cho biết khi đặt chân đến khuôn viên rộng hơn 3.000 m2 tại khu Thảo Điền, Mylife Group và Ban cố vấn người Nhật đã phát hiện ra một cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Từ đó, nhóm đã lên kế hoạch tao ra 2 ý tưởng đối lập nhau trong cùng một khuôn viên, để thực khách có cơ hội chiêm ngưỡng sự giao thoa giữa 2 nền văn hóa Nhật Bản.

Theo đó, nhà hàng Nhật truyền thống Yen Sushi Premium 2 được chọn là nơi phù hợp với phong cảnh của cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Còn nhà hàng Nhật đương đại IWA Japanese Yakiniku sẽ có lối thiết kế pha trộn giữa phong cách Nhật Bản đương đại kết hợp Fusion Marrocco.

Bà Sakamoto Keiko (bên phải) - thành viên Ban cố vấn người Nhật và bà Yên Mai Linh - Tổng giám đốc Mylife Group bên cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi tại Yen Sushi Premium 2. Ảnh: Mylife Group

Hiện, Yen Sushi Premium là một trong những địa chỉ quen thuộc với thực khách sành ăn bởi những món hải sản tươi từ chợ cá Toyosu, được phục vụ theo phong cách Omakase. Trong khi đó, IWA Japanese Yakiniku lại tập trung phát triển mô hình nướng cao cấp, vào 2 nguồn nguyên liệu là hải sản tươi và thịt bò Chilled Wagyu.

Với lợi thế về vị trí địa lý và thiết kế theo phong cách Nhật Bản, hai địa điểm này vừa được chọn để tổ chức đêm diễn cho giọng ca người Nhật - Emi Fujita - hôm 11/2. Đêm diễn đã thu hút đông đảo sự quan tâm của giới yêu âm nhạc và dàn mỹ nhân của Vbiz như Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Phương Nhi và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022.

Bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng (thứ 3 từ trái sang) và các hoa hậu, á hậu tại không gian cổ kính của nhà hàng Yen Sushi Premium 2. Ảnh: Mylife Group

Tại sự kiện, dàn người đẹp đã có những trải nghiệm thú vị khi được thưởng thức các món ăn mang đậm dấu ấn xứ sở mặt trời mọc, với cách chế biến tài hoa từ bếp trưởng Kobayashi Takamasa.

Theo Á hậu Phương Nhi, việc được dùng bữa theo phong cách Omakase độc đáo giữa không gian xanh cổ kính và lắng nghe tiếng hát ngọt ngào của Emi Fujita khiến cho cô có cảm giác như đang ở Nhật. Còn Hoa hậu Mai Phương cho rằng không chỉ là nhà hàng, IWA Japanese Yakiniku còn mang đến cảm giác dễ chịu, thư thái như đang được nghỉ dưỡng tại một resort cao cấp ở Nhật.

Không gian kiến trúc đương đại của IWA Japanese Yakiniku gây ấn tượng với Hoa hậu Mai Phương. Ảnh: Mylife Group

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự thích thú khi có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng, lắng nghe giọng hát trong veo, êm đềm của Emi Fujita qua những ca khúc nổi tiếng như: Yesterday Once More, Moon River, All My Loving...

Nữ ca sĩ người Nhật Emi Fujita biểu diễn trong đêm nhạc "Moon River" tại nhà hàng IWA Japanese Yakiniku, hôm 11/2. Ảnh: Mylife Group

Ngoài ra, để tạo thêm điểm nhấn cho đêm diễn, Công ty Pernod Ricard với vai trò là nhà đồng hành cùng Mylife Group, đã có dịp mang đến những tiết mục đặc sắc như bắn pháo hoa, trình chiếu mapping hồ bơi, màn biểu diễn của bartender người Nhật - ông Toru Ariyoshi.

IWA Japanese Yakiniku là thương hiệu nhà hàng thứ 9 thuộc hệ thống FnB của Mylife Group và Yen Sushi Premium 2 là chi nhánh thứ 2 sau 7 năm chi nhánh 1 tại 123 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP HCM ra mắt vào tháng 6/2017. Địa chỉ: 47-49 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM. Hotline: 190066890. Đặt bàn: https://booking.iwayakiniku.com/ https://yenpremium.mylifecompany.com/

Thư Kỳ