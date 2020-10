Địa điểm chơi Halloween ở Hà Nội, Sài Gòn

Tuần lễ Halloween

Du khách tại Hà Nội có thể check-in với các mô hình trong khuôn viên rộng 2.000 m2, phỏng theo 18 tầng địa ngục, vương quốc bí ngô khổng lồ, đi chợ âm phủ với các mặt hàng kinh dị... Vào đêm 30 - 31/10 diễn ra chương trình nghệ thuật ma quái do các ca sĩ, nhóm nhảy, ảo thuật gia biểu diễn. Chương trình được tổ chức từ nay đến 01/11 tại khu sinh thái The Phoenix Garden (Phùng, Đan Phượng). Giá vé vào cổng cho người lớn là 50.000 đồng, 30.000 đồng với trẻ em cao 0,7 - 1,3 m, miễn phí cho trẻ dưới 0,7 m. Ảnh: The Phoenix Garden