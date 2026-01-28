Đi xe đạp điện phải có bằng lái

MỹNew Jersey trở thành bang quy định nghiêm ngặt nhất về xe đạp điện khi Thống đốc Phil Murphy ký ban hành luật mới vào ngày cuối cùng tại nhiệm.

Vào ngày 19/1, Thống đốc Phil Murphy đã ký ban hành luật an toàn xe đạp điện mới. Đây cũng là bản cập nhật đầu tiên về quy định xe đạp điện trong 6 năm, một động thái mà các nhà lập pháp cho rằng nhằm mục đích cải thiện an toàn sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng và gây tử vong trên toàn bang.

Các quy định áp dụng cho tất cả xe đạp điện. Theo đó, luật mới bỏ hệ thống phân loại xe đạp điện cũ (gồm loại 1, 2 và 3) và gộp chung tất cả các loại xe đạp điện vào nhóm "xe đạp có động cơ" (motorized bicycles).

Người sở hữu phải có bằng lái xe hoặc ít nhất 15 tuổi và có bằng lái xe đạp có động cơ, và tất cả xe đạp điện phải được đăng ký và mua bảo hiểm.

Người đi xe đạp và xe đạp điện trên làn đường riêng ở New Jersey. Ảnh: Bicycle Coalition of Greater Philadelphia

Thị trấn Mount Laurel ghi nhận sự gia tăng các vụ tai nạn xe đạp điện, bao gồm cả một vụ tông xe rồi bỏ chạy gây chết người vào tháng 12/2025. Nhiều người tin rằng các quy định mới sẽ cải thiện an toàn cho người đi xe đạp, người lái xe ôtô và người đi bộ. Luật cũng yêu cầu người lái xe ôtô phải thận trọng khi đi gần xe đạp điện, bao gồm giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn hơn với người đi xe đạp.

Nhưng những người ủng hộ xe đạp cho rằng luật này bao quát quá rộng. John Boyle, giám đốc nghiên cứu của Liên minh Xe đạp vùng Greater Philadelphia và là cư dân của Edgewater Park, cho biết các nhà lập pháp đã hành động quá nhanh. Ông nêu thực tế rằng hầu hết các xe đạp loại 1 và loại 2, có tốc độ tối đa 20 dặm/giờ (32 km/h) không nặng hơn hoặc nhanh hơn nhiều so với xe đạp tiêu chuẩn.

Boyle lập luận rằng việc xếp xe đạp điện tốc độ thấp vào nhóm xe đạp loại 3 tạo ra những hạn chế và làm tăng chi phí mà không giải quyết được những rủi ro do xe đạp tốc độ cao hơn gây ra.

Cảnh sát trưởng Tim Hudnall của Mount Laurel cho biết việc thực thi luật ở thị trấn ban đầu sẽ tập trung vào an toàn và giáo dục. Vi phạm sẽ bị phạt 50 USD.

Mỹ Anh (theo 6abc)